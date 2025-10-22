Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» με τον 22χρονο συνεργό στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Νέο βίντεο ντοκουμέντο γύρω από το μυστήριο της Φοινικούντας, δείχνει τον 22χρονο συνεργό να περπατά έξω από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, την στιγμή που οι αρχές εντείνουν τις έρευνες του διπλού φονικού.

Στο παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται ο 22χρονος συνεργός να περπατά έξω από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, φορώντας διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε τη νύχτα του εγκλήματος στο κάμπινγκ.

Ο νεαρός φαίνεται αμέριμνος, στεγνός και καθόλου ταλαιπωρημένος, γεγονός που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του, ότι κολύμπησε και περπάτησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Αν και πλέον έχουν περάσει περίπου είκοσι μέρες από το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, όπου εκτελέστηκαν εν ψυχρώ ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης και φίλος του, για τις Αρχές παραμένουν άγνωστα τόσο τα κίνητρα αυτής της διπλής δολοφονίας, όσο και ο φυσικός αυτουργός. Οι δύο 22χρονοι που προφυλακίστηκαν, στις απολογίες τους αλληλοκατηγορούνταν για το ποιος πάτησε τη σκανδάλη το μοιραίο βράδυ.

Ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί ούτε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, ούτε το «λευκό» σκούτερ, με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα οι μέχρι σήμερα δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Οι δύο κατηγορούμενοι, κατά τη μαραθώνια απολογία τους την περασμένη Κυριακή, συνέχισαν να επιρρίπτουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον για το ποιος μπήκε στο «κάμπινγκ», απαντώντας παράλληλα σε πλήθος ερωτήσεων της ανακρίτριας.

Πλέον θα πάρουν τον δρόμο για τις φυλακές, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μέχρι την τέλεση της δίκης.

«Κλειδί» το πακιστανικό τηλέφωνο

Οι Αρχές θεωρούν, ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να διαπιστώσουν, πώς έφτασε στα ΚΤΕΛ ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος και ποιος τον βοήθησε στη διαδρομή του από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Σε συνδυασμό με την ανάλυση του «πακιστανικού» τηλεφώνου που χρησιμοποιούσε, εκτιμάται πως τα δύο αυτά στοιχεία θα «ξεκλειδώσουν» σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση και θα οδηγήσουν σε σημαντικές εξελίξεις, με πιθανή την εμπλοκή και νέων προσώπων.

Σε εξέλιξη η δικαστική και αστυνομική έρευνα

Εξαρχής εξετάζει η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου καλαμάτας, όλα τα πρόσωπα που είχαν σχέση με τα δύο θύματα, καθώς και όλα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αστυνομικοί. Ήδη, λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα -«κλειδιά», τόσο πριν όσο και μετά τις απολογίες των δύο προσωρινά κρατουμένων.

Παράλληλα, με τη δικαστική έρευνα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αστυνομική διερεύνηση από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. Στα χέρια των αξιωματικών βρίσκονται από τις αρχές της εβδομάδας οι άρσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών επτά αριθμών. Η ανάλυσή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε περίπου 48 ώρες, προκειμένου να γίνουν ταυτοποιήσεις και να εξαχθούν κρίσιμα συμπεράσματα.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi