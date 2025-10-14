Φοινικούντα: Συνελήφθη 22χρονος ως συνεργός του δράστη της διπλής δολοφονίας - Είχε παραδοθεί στη ΓΑΔΑ

Συνελήφθη ο 22χρονος ως συνεργός του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, ο οποίος προσήλθε λίγο νωρίτερα αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος που συνελήφθη ως συνεργός του δολοφόνου και προσήλθε στη ΓΑΔΑ με τον δικηγόρο του, Μπάμπη Λυκούδη, είναι άτομο που νωρίτερα δεν είχε μπει στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών.

Ο δικηγόρος του 22χρονου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διευκρίνισε ότι ο 22χρονος δεν είναι συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως σημειώνουν έγκυρες πηγές, αυτό υποχρεώνει τους αστυνομικούς να προχωρήσουν με γρήγορες διαδικασίες την επιχείρηση για τους υπόλοιπους που εμπλέκονται στο διπλό φονικό που διαπράχθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου.

Ηθικοί αυτουργοί δύο συγγενείς του 68χρονου ιδιοκτήτη

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής οι Αρχές είχαν ταυτοποιήσει τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, καθώς και δύο συγγενείς ως ηθικούς αυτουργούς. Άρα, μαζί με τον συνεργό, στο φονικό φαίνεται πως εμπλέκονται τουλάχιστον τέσσερα άτομα.

Υπενθυμίζεται ότι από το φονικό έπεσαν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, καθώς και ο 61χρονος επιστάτης.

Πηγή: iefimerida.gr