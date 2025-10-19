Φοινικούντα: Στο φάσμα του αυτισμού ο 22χρονος συνεργός - Παρακολουθούνταν οκτώ χρόνια από γιατρούς

Στο φάσμα του αυτισμού ο 22χρονος φερόμενος συνεργός της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, ο οποίος παρακολουθούνταν από γιατρούς οκτώ χρόνια, σύμφωνα με το οικογενειακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με το MEGA και την εκπομπή "Εξελίξεις Τώρα" άνθρωπος κοντά στην οικογένεια του 22χρονου, είπε πως ο νεαρός παρακολουθείτο για χρόνια από γιατρούς και ήταν ένα άτομο που μπορούσες εύκολα να το χειραγωγήσεις.

Η αποκαλυπτική μαρτυρία

– Οικογενειακό περιβάλλον: Εγώ γνωρίζω την οικογένεια από όταν το παιδί αυτό ήταν μικρό. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέτε στα κανάλια. Ούτε σκληρός ήταν, ούτε αδίστακτός όπως επιχειρούν να τον παρουσιάσουν. Το παιδί αυτό που μικρή ηλικία έτρεχε σε γιατρούς.

– Δημοσιογράφος: Τι εννοείτε σε γιατρούς;

– Οικογενειακό περιβάλλον: Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αλλά σας λέω με απόλυτη σιγουριά, το παιδί πήγαινε από μικρό σε γιατρούς, με τη μητέρα του να είναι από πάνω…

– Δημοσιογράφος: Είχε προβλήματα κινητικά;

– Οικογενειακό περιβάλλον: Όχι βέβαια, ήταν ένα παιδί καλό, γεμάτο ζωή. Ένα παιδί που δούλευε, χαρούμενο, με το χαμόγελο στο στόμα… όμως…

– Δημοσιογράφος: Όμως;

– Οικογενειακό περιβάλλον: Όμως ήταν ένα παιδί που από μικρή ηλικία μπορούσες εύκολα να τον χειραγωγήσεις, να το κατευθύνεις… Ήταν ένα παιδί που δυσκολευόταν να κατανοήσει τις προθέσεις του άλλου. Ακόμα και τις εκφράσεις του. Αν ήταν λυπημένος, αν ήταν στεναχωρημένος, αν ήθελε να του κάνει ο άλλος κάτι κακό.

– Δημοσιογράφος: Είχατε επαφή μέχρι πρόσφατα με την οικογένεια;

– Οικογενειακό περιβάλλον: Ναι. Τους γνωρίζω και ξέρω πως στα τέλη Αυγούστου κάτι έγινε και όλα άλλαξαν. Το παιδί έφυγε από το σπίτι και τα ίχνη του χάθηκαν. Σαν να ήθελε να εξαφανιστεί από την οικογένειά του, σαν να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα.

– Δημοσιογράφος: Σε ποιους;

– Οικογενειακό περιβάλλον: Δεν ξέρω

– Δημοσιογράφος: Πιστεύετε πως μπορεί να έχει κάνει το έγκλημα;

– Οικογενειακό περιβάλλον: Το παιδί αυτό δεν μπορεί να σκοτώσει. Αν η οικογένεια μιλήσει, τότε θα καταλάβετε πολλά…

Στο φάσμα του αυτισμού

Επιπλέον, και σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο 22χρονος είναι στο φάσμα του αυτισμού. Από το 2010 ως το 2018 βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από παιδοψυχιάτρους.

Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις, που έχει μάλιστα στην κατοχή της η οικογένειά του:

– Ο 22χρονος δεν δύναται να καταλάβει προθέσεις και διαθέσεις αυτών που συναναστρέφεται

– Δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος

– Έχει αφηρημένη σκέψη

– Έχει δυσκολία στη σύναψη και διατήρηση λειτουργικών σχέσεων

– Παρουσιάζει έλλειμμα στη θεωρία του νου

– Εμφανίζει δυσκολία αποδοχής από τον κύκλο

– Αντιγράφει συμπεριφορές

– Δεν μπορεί να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεών του

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο 22χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

