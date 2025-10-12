Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη οι Αρχές - Στο στόχαστρο ένα ακόμα άτομο

Σφίγγει ο κλοίος γύρω από τον δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και τον 55χρονο επιστάτη του.

Στο στόχαστρο των Αρχών έχει μπει ένα δεύτερο πρόσωπο που εκτιμάται ότι ο δράστης είχε κάποια ομάδα υποστήριξης που είτε τον περίμενε απ΄έξω και διέφυγαν μαζί στη συνέχεια, είτε ήταν ο ηθικός αυτουργός.

Εκείνος δηλαδή που του έδωσε την εντολή να εκτελέσει τον 68χρονο. Εξάλλου σύμφωνα με το Mega, φαίνεται ότι υπάρχουν και μαρτυρίες που κάνουν λόγο για δύο άτομα έξω από το κάμπινγκ τη νύχτα της διπλής δολοφονίας.

Οι Αρχές φαίνεται να βρίσκονται στα ίχνη του δράστη καθώς η έρευνα έχει στραφεί σε συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής από όπου υπάρχουν πλάνα του σε κάμερες ασφαλείας.

Τελευταία φορά οι κάμερες έχουν καταγράψει τον δράστη στην Αττική και θεωρείται ζήτημα χρόνου να υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση.

Δείτε το βίντεο:

Την ίδια στιγμή έχει ξεκαθαρίσει και το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας καθώς όλα δείχνουν πως είναι οικονομικό. Να συμειωθεί ότι στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι δύο διαθήκες που είχε συντάξει το θύμα και τις οποίες συγκρίνουν οι Αρχές.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi