Φοινικούντα: Προσωπικά κίνητρα για το διπλό φονικό - Μεγάλη περιουσία είχε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ

Προσωπικά ή οικονομικά είναι τα κίνητρα πίσω από την άγρια δολοφονία των δύο ανδρών σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, καθώς όπως έγινες γνωστό, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φέρεται να είχε μεγάλη περιουσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση έχουν ήδη αποκλείσει ως κίνητρο τη ληστεία και εμφανίζονται πεπεισμένοι πως πίσω από την επίθεση κρύβονται άλλοι λόγοι, πιο προσωπικοί.

Αναλογιζόμενοι τις δύο επιθέσεις που φέρεται να είχε δεχθεί ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στο πρόσφατο παρελθόν από έναν άγνωστο (δεν κατονόμασε κάποιον συγκεκριμένο στις Αρχές), οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον ίδιο δράστη.

Τα βασικά ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν είναι δύο: Το πρώτο είναι αν θύτης και θύματα γνωρίζονταν και με ποιον τρόπο; Το δεύτερο είναι αν υπάρχει κάποιος που θα είχε όφελος από τον θάνατο του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και που θα μπορούσε ενδεχομένως να «παραγγείλει» τη δολοφονία του. Και αυτό γιατί το θύμα διέθετε σημαντική περιουσία με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως είχε ορίσει ως μοναδικούς κληρονόμους του τον επιστάτη που δολοφονήθηκε και έναν συγγενή του. Γι’ αυτό και οι αστυνομικοί αναλύουν όλες τις επαφές του θύματος με σκοπό να διαπιστώσουν αν διατηρούσε επαφές με άτομα που ενδεχομένως θα ήθελαν το κακό του.

Το ότι τα κίνητρα είναι προσωπικά φαίνεται και από τον τρόπο που λειτούργησε ο νεαρός δράστης. Άφησε τη μηχανή του στην είσοδο της εγκατάστασης, μπήκε στον χώρο περπατώντας δίχως να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του (μάλλον γνώριζε πως στον χώρο δεν υπάρχουν κάμερες), στάθηκε απέναντι στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και στον επιστάτη και τους εκτέλεσε εν ψυχρώ. Στη συνέχεια, χωρίς να αφαιρέσει κανένα αντικείμενο από τον χώρο, επέστρεψε στο όχημα του και διέφυγε.

Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάλυκες στο σημείο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι το όπλο του φονικού ήταν περίστροφο. Ο πρώτος άνδρας δολοφονήθηκε επί τόπου, μέσα στο γραφείο της επιχείρησης, ενώ το δεύτερο θύμα, ο επιστάτης, προσπάθησε να διαφύγει, όμως ο δράστης τον πυροβόλησε πισώπλατα και τον σκότωσε.

Από θαύμα γλίτωσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος, τη στιγμή του εγκλήματος βρισκόταν στο σημείο. Όπως είπε ο άνδρας στους αστυνομικούς, ο δράστης πυροβόλησε προς το μέρος του χωρίς όμως να καταφέρει να τον πετύχει. Ο μάρτυρας δεν έχει αναγνωρίσει τον εκτελεστή.

Να σημειωθεί ότι η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων πραγματοποιήθηκε στις 11 το πρωί στην Κόρινθο και αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.