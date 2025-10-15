Φοινικούντα: Ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία αναγνώρισε τον εκτελεστή του διπλού φονικού - Αλληλοκατηγορούνται οι δυο συλληφθέντες

Την ώρα που οι δυο 22χρονοι συλληφθέντες, αλληλοκατηγορούνται, για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ο 33χρονος ανιψιός αναγνώρισε στο πρόσωπο του δεύτερου συλληφθέντα τον εκτελεστή με το περίστροφο.

Όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ωρών να βρεθεί το όπλο της διπλής δολοφονίας καθώς και το scooter με το οποίο πήγαν και έφυγαν από τη Φοινικούντα οι δυο δράστες.

Μάλιστα, αργά το βράδυ της Τρίτης (14/10/2025) μετά τις απολογίες τους, οι δυο συλληφθέντες αναχώρησαν με αυστηρά μέτρα από τη ΓΑΔΑ, για να πάνε στην Καλαμάτα και το πρωί, να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Το «μυστήριο της κιθάρας»

Ένα- ένα λύνονται τα μυστήρια της Φοινικούντας και το παζλ της ματωμένης αυτής υπόθεσης συμπληρώνεται. Έτσι, η θήκη για κιθάρα που έφερε στην πλάτη του, ο 22χρονος που παραδόθηκε, αποδείχθηκε ότι ήταν στην ουσία, η βαλίτσα που μετέφεραν τα ρούχα τους.

Ήταν τόσο πρόχειρος ο σχεδιασμός για μια τόσο σοβαρή υπόθεση που οι δυο νεαροί βρήκαν μια θήκη κιθάρας για να βάλουν τα ρούχα τους, γεγονός που όμως τους πρόδωσε γιατί ένα τέτοιο μεγάλο αντικείμενο, πρόδιδε κάθε λεπτό τη διαδρομή τους.

Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Το scooter, το έκρυψαν πρόχειρα και όπως λένε οι αστυνομικοί, είναι θέμα ωρών να εντοπιστεί, ενώ δεν φρόντισαν να ξεφορτωθούν το περίστροφο που κατά πάσα πιθανότητα το έκρυψαν και οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών λένε πως ειναι θέμα χρόνου και αυτό να βρεθεί.

Ο ηθικός αυτουργός

Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, αργά το απόγευμα έφθασε στην Αθήνα ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και σε ειδικό χώρο αναγνώρισε τον δεύτερο από τους συλληφθέντες, ως τον άνθρωπο που σκότωσε τον θείο του, τον επιστάτη και πυροβόλησε τον ίδιο.

«Αυτός ειναι ο δολοφόνος» είπε υποδεικνύοντας τον δεύτερο 22χρονο και έσπευσε να συμπληρώσει «Μόνο που είχε πιο μακριά μαλλιά» είπε λέγοντας πως το μήκος των μαλλιών φαινόταν πιο μακρύ γιατί φορούσε περούκα.

Την ίδια ώρα οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για την εξακρίβωση της πιθανότητας ηθικού αυτουργού.

Απάντηση σε αυτό το ερώτημα, θα δώσουν οι άρσεις των τηλεφώνων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση έτσι ώστε να διαλευκανθεί πλήρως το μυστήριο του διπλού εγκλήματος στην Φοινικούντα.

newsit.gr