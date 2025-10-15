Φοινικούντα: Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο ανιψιός του δολοφονημένου 68χρονου ιδιοκτήτη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ANT1.

 

Την ώρα που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες μετά τη σύλληψη των 22χρονων ανδρών – ο ένας εκ των οποίων φέρεται να είναι εκτελεστής και ο άλλος συνεργός του- οι έρευνες των αρχών κάνουν λόγο και για τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, ρεπόρτερ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ANT1 βρέθηκε στο κάμπινγκ όπου έγινε το έγκλημα, ωστόσο δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον ανιψιό του θύματος, ο οποίος «Κλείστο, θα το σπάσω, είναι ιδιωτικός χώρος, απαγορεύεται, έρχεται η αστυνομία». «Όλοι έξω εκτός κάμπινγκ, έρχεται η αστυνομία. Εσένα σε έχω βάλει στο μάτι» ακούγεται να λέει.

Το περιστατικό εξόργισε τον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος ανέφερε στον αέρα της εκπομπής «Σε έχω βάλει στο μάτι είπατε στη δημοσιογράφο που έκανε το ρεπορτάζ; Εσείς δεν θέλετε την αλήθεια; Kαι ζητούσατε ταυτότητα; Tι είστε, όργανο της ταξης; Ή μήπως κάτι άλλο συμβαίνει; Ούτε το γεγονός ότι είναι γυναίκα δεν σεβαστήκατε; Eίναι αυτή συμπεριφορά;».

 

Πηγή: newsbreak.gr

15 Οκτ 2025

