Φοινικούντα: Επιτέθηκε σε δημοσιογράφο ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο ανιψιός του δολοφονημένου 68χρονου ιδιοκτήτη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ANT1.

Την ώρα που οι εξελίξεις είναι ραγδαίες μετά τη σύλληψη των 22χρονων ανδρών – ο ένας εκ των οποίων φέρεται να είναι εκτελεστής και ο άλλος συνεργός του- οι έρευνες των αρχών κάνουν λόγο και για τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Δείτε το βίντεο:

#apokalypseis #φοινικουντα Ο ανιψιός θυμα 🫢να αρχίσει να ετοιμάζεται για βραχιολάκια ..ύποπτη αυτη η επιθετική συμπεριφορά του στην @EleneKaranikola pic.twitter.com/ZKG8YOMZX1

— alloparmeni 🫦💄 (@alloparmeni_3) October 15, 2025

Στο πλαίσιο του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, ρεπόρτερ της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ANT1 βρέθηκε στο κάμπινγκ όπου έγινε το έγκλημα, ωστόσο δέχθηκε λεκτική επίθεση από τον ανιψιό του θύματος, ο οποίος «Κλείστο, θα το σπάσω, είναι ιδιωτικός χώρος, απαγορεύεται, έρχεται η αστυνομία». «Όλοι έξω εκτός κάμπινγκ, έρχεται η αστυνομία. Εσένα σε έχω βάλει στο μάτι» ακούγεται να λέει.

Το περιστατικό εξόργισε τον Πέτρο Κουσουλό, ο οποίος ανέφερε στον αέρα της εκπομπής «Σε έχω βάλει στο μάτι είπατε στη δημοσιογράφο που έκανε το ρεπορτάζ; Εσείς δεν θέλετε την αλήθεια; Kαι ζητούσατε ταυτότητα; Tι είστε, όργανο της ταξης; Ή μήπως κάτι άλλο συμβαίνει; Ούτε το γεγονός ότι είναι γυναίκα δεν σεβαστήκατε; Eίναι αυτή συμπεριφορά;».

Πηγή: newsbreak.gr