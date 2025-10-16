Φοινικούντα: «Δεν είχα όπλο, έμεινα έξω από το κάμπινγκ», υποστηρίζει ο 22χρονος που οδηγούσε το σκούτερ

«Ο πελάτης μου επιβεβαίωσε ότι δεν έχει πυροβολήσει ο ίδιος, ανέφερε για το διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα ο συνήγορος υπεράσπισης του ατόμου που οδηγούσε το σκούτερ.

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα με την αστυνομία να κάνει δύο συλλήψεις και ο ένας να ρίχνει την ευθύνη στον άλλο.

Οι δύο συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη στο κάμπινγκ που έγινε η δολοφονία στην Φοινικούντα, με τον έναν να δηλώνει συνεργός και τον άλλον να αρνείται πως δολοφόνησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Οι δύο διαθήκες του 68χρονου ιδιοκτήτη, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων συλληφθέντων, η διαδρομή έλευσης και διαφυγής τους από το κάμπινγκ, ο 33χρονος ανιψιός και κληρονόμος του θύματος, καθώς και συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη, όλοι και όλα είναι στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ.

Ο Δημήτρης Γκαβέλας δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως δράστη της διπλής δολοφονίας είπε μιλώντας στο Mega: «Ο πελάτης μου επιβεβαίωσε ότι δεν έχει πυροβολήσει ο ίδιος. Δεν μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και ήταν στο σκούτερ. Οι αναγνωρίσεις είναι ένα επισφαλές μέσο. Είμαι επιφυλακτικός στην υπόθεση με όλα. Σε αυτή την υπόθεση εμείς θα ανατρέξουμε στα αντικειμενικά ευρήματα. Τα αντικειμενικά είναι η σκηνή του εγκλήματος, που βρέθηκαν ευρήματα από βολίδες, ενώ ο εντολέας μου δεν έχει κανένα κίνητρο. Το λάθος του είναι ότι πήγε στην Καλαμάτα.

Ο άλλος κατηγορούμενος είχε σοκάρει τον εντολέα μου με μια περιγραφή σεξουαλικής κακοποίησης. Ενας είχε όπλο και αυτός πυροβόλησε. Το σκούτερ το οδηγούσε ο πελάτης μου. Το όπλο θα έδινε απαντήσεις, αλλά δεν το είχε ο ίδιος. Πρέπει να διευρυνθούν οι σχέσεις των εμπλεκομένων προσώπων μεταξύ του ποιος γνώριζε ποιον, το κίνητρο και η άρση του απορρήτου που συνήθως φανερώνουν κάποιες ενδείξεις».

Η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά τους ισχυρισμούς τους, χωρίς να αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, αναζητώντας απαντήσεις για το ποιος πάτησε τελικά τη σκανδάλη και ποιος είχε βοηθητικό ή καθοδηγητικό ρόλο.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές υποστηρίζει ότι στόχος τους ήταν να εκφοβίσουν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να του αποσπάσουν χρήματα. Ωστόσο, τα στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή.

«Ο εντολέας μου δεν είχε κανένα κίνητρο, το λάθος του ήταν ότι πήγε στη Φοινικούντα. Είπε ότι ο άλλος κατηγορούμενος τον είχε σοκάρει με μία περιγραφή σεξουαλικής κακοποίησης», είπε ο δικηγόρος του φερόμενου εκτελεστή.

Το θύμα δέχθηκε δύο σφαίρες –μία στον θώρακα και μία στο μέτωπο–, ενώ ο επιστάτης τρεις στην πλάτη, γεγονός που δείχνει καθαρή πρόθεση εκτέλεσης και όχι εκφοβισμού.

Παράλληλα, δεν υπήρξε καμία απόπειρα να ζητηθούν χρήματα κατά τη διάρκεια της παραμονής των δραστών στον χώρο.

Ερωτήματα προκαλεί και ο τρόπος διαφυγής του 22χρονου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι διέφυγε δια θαλάσσης, ταξιδεύοντας για περίπου 16 ώρες, φτάνοντας πιθανώς μέχρι το Πεταλίδι και από εκεί περπατώντας επί πέντε ώρες έως την Καλαμάτα. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, δεν θεωρούν πειστική αυτή την εκδοχή και διερευνούν εάν είχε βοήθεια.

Το χαμένο κινητό

Κομβικό στοιχείο θεωρείται και το κινητό τηλέφωνο του 22χρονου, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βράχηκε στη θάλασσα και το πέταξε αργότερα σε υπόνομο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συσκευή μπορεί να κρύβει κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις και τις επικοινωνίες των δύο ανδρών πριν και μετά τη δολοφονία.

Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Πηγή: newsit.gr