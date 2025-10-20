Φοινικούντα: Αποκαλυπτική μαρτυρία - «Αν πάθω κάτι να ψάξουν τον ανιψιό μου»

«Θα αφήσω χαρτιά, αν πάθω κάτι να ψάξουν τον ανιψιό μου», είχε αναφέρει, σύμφωνα με νέα μαρτυρία, ο 68χρονος θύτης κάμπινγκ στην Φοινικούντα και θύμα του διπλού φονικού.

Μετά την απόφαση για προσωρινή κράτηση των δύο συλληφθέντων, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, αναζητώντας τα κομμάτια που θα συνθέσουν το παζλ του φρικτού θρίλερ.

Μια νέα μαρτυρία, που παρουσιάστηκε στο MEGA, ρίχνει φως στις σχέσεις του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 33χρονου ανιψιού του, του ανθρώπου που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του θείου του.

Στενό συγγενικό τους πρόσωπο αποκαλύπτει: «Οι γονείς του ανιψιού είναι χωρισμένοι και τον μεγάλωσε η μητέρα του. Κάποια στιγμή έφυγε για την Αθήνα, όπου ήθελε να ασχοληθεί με την πάλη και τις πολεμικές τέχνες. Ο θείος του προσπαθούσε να τον φέρει πίσω στη Φοινικούντα, λέγοντάς του πως υπάρχει περιουσία και χρήματα, να τα αναλάβει και να φτιάξει τη ζωή του».

Όπως σημειώνει η ίδια πηγή, ο 33χρονος είχε μπλέξει με «κακή παρέα» στην Αθήνα, όμως τελικά πείστηκε και επέστρεψε στο χωριό. Η σχέση τους όμως δεν ήταν πάντα αρμονική.

«Μία μαλώνανε, μία τα βρίσκανε. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ κάποια στιγμή έχασε 20.000 ευρώ και λίγοι ήξεραν πού τα είχε κρύψει. Υποπτεύτηκε τον ανιψιό του και είχε καλέσει μέχρι και την Ασφάλεια για αποτυπώματα. Τότε είχε πει: “Αν πάθω κάτι, να ψάξουν τον ανιψιό μου”».

Οικονομικές διαφορές και εντάσεις

Το ίδιο συγγενικό πρόσωπο περιγράφει τον 68χρονο ως «ιδιότροπο αλλά όχι κακό άνθρωπο», τονίζοντας πως παρά τα παράπονα, βοηθούσε οικονομικά τον ανιψιό του.

«Του πλήρωνε ένα δάνειο που είχαν με τη μητέρα του για το σπίτι στην Καλαμάτα και του έδινε κάθε μήνα 1.000 με 1.200 ευρώ. Ο ανιψιός, όμως, είχε άγχος για το μέλλον και για το αν θα μπορούσε να συνεχίσει έτσι. Είχε ήδη πουλήσει ένα σπίτι στην Αθήνα που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του – περίπου 70.000 με 80.000 ευρώ – και τα χρήματα είχαν εξανεμιστεί».

Πηγή: newsbeast.gr