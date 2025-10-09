Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Ανοίγει η διαθήκη του ιδιοκτήτη του 68χρονου κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως για τον βασικό ύποπτο του διπλού φονικού.

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν στην ταυτότητα του εκτελεστή.

Ήταν την περασμένη Κυριακή όταν ένα άτομο εισήλθε στο κάμπινγκ και κατευθύνθηκε προς τη ρεσεψιόν. Μόλις έφτασε εκεί σήκωσε το όπλο του και πυροβόλησε δύο φορές τον ιδιοκτήτη, ενώ στη συνέχεια το έστρεψε κατά του επιστάτη. Αφαίρεσε τη ζωή του 62χρονου με τρεις σφαίρες, ενώ από θαύμα γλίτωσε ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη. Και αυτό γιατί όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος ο δράστης τον πυροβόλησε κι αυτόν, ωστόσο δεν κατάφερε να τον πετύχει.

Ανοίγει η διαθήκη

Σύμφωνα με το pelop.gr, αν και το σενάριο των οικονομικών διαφορών με κάποιο συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου δεν φαίνεται να κερδίζει έδαφος, ωστόσο ακόμα δεν έχει αποκλειστεί από τη λίστα των αστυνομικών. Έτσι αύριο το πρωί στο Ειρηνοδικείο της περιοχής θα ανοιχτεί η διαθήκη του 68χρονου, προκειμένου να διαλυθούν τυχόν απορίες και ερωτήματα.

Πώς περιέγραψαν τον δράστη

Κατάθεση στις Αρχές έδωσε και βενζινοπώλης της περιοχής, που ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος πέρασε από το πρατήριό του, που βρίσκεται στον δρόμο προς Κυπαρισσία – Καλό Νερό, με κατεύθυνση προς Πύργο.

Ο βενζινοπώλης περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχροινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους. Το μηχανάκι που οδηγούσε ο βασικός ύποπτος πιθανότατα πέρασε στην Ηλεία, με κατεύθυνση προς τη Ζαχάρω.

Διαφορετικά χαρακτηριστικά περιγράφει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια μαλλιά, που είναι αραιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.

Προσωπικά ή οικονομικά κίνητρα βλέπει η αστυνομία

Οι ερευνητές της ΕΛΑΣ εκτιμούν ότι τα κίνητρα των δολοφονιών είναι προσωπικά ή οικονομικά. Σύμφωνα με το protothema.gr, ήδη έχει αποκλειστεί ως κίνητρο η ληστεία και εκτιμούν ότι οι λόγοι της δολοφονικής επίθεσης είναι πιο προσωπικοί.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος επί της Λεωφόρου Μεθώνης, μόλις 200 μέτρα από το κάμπινγκ Άμμος, που καταγράφει τον βασικό ύποπτο να απομακρύνεται από το σημείο μόνος του, χωρίς συνεργό, με σκούτερ και κράνος στο κεφάλι, με κατεύθυνση προς τη Μεθώνη.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Το διπλό φονικό έγινε το βράδυ της Κυριακής, όταν ο δράστης μπήκε, με βάση τις μαρτυρίες, στη reception του κάμπινγκ, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε τον 70χρονο ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Μπροστά βρισκόταν και ο 60χρονος φίλος του και επιστάτης της επιχείρησης, που προσπαθώντας να διαφύγει, δέχθηκε πυροβολισμούς από τον δράστη και σκοτώθηκε.

Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με τη μηχανή του. Περίοικοι κάλεσαν την αστυνομία, ενώ κάτοικοι ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ο δράστης είναι νεαρός άνδρας, που προσέγγισε τα δύο θύματα και τα πυροβόλησε από κοντινή απόσταση.

Να σημειωθεί ότι περίπου 15-20 μέρες πριν τη διπλή δολοφονία, ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε καταγγείλει εις βάρος του πυροβολισμούς και απόπειρα σε άλλη επιχείρηση που διατηρεί στο χωριό της Φοινικούντας.

Πηγή: protothema.gr