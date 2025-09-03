«Flow: Η Γάτα που δεν Φοβόταν το Νερό» στο κινηματογράφο «Ελληνίς» του Αγρινίου την Πέμπτη

Μη χάσετε την Πέμπτη (6.9.25) την ταινία «Flow: Η Γάτα που δεν Φοβόταν το Νερό» στο κινηματογράφο «Ελληνίς» του Αγρινίου (21:30).

Ένα οικολογικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους του Γκιντς Ζιλμπαλόντις με Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Animation και υποψηφιότητα για Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας και Καλύτερου Animation.

Δείτε το τρέιλερ:

Είσοδος ελεύθερη

Τα δελτία προτεραιότητας διανέμονται από τις 2/9 στο ταμείο του «Ελληνίς» από τις 7:00 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ.