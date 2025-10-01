Φλωρίδης στον Δυτικά FM για Τέμπη: «Αδίστακτοι βάζουν σε κίνδυνο την υγεία του Πάνου Ρούτσι» - Τι είπε για την Αιτωλοακαρνανία

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης που μίλησε στο «Δυτικά FM 92,8» διαπίστωσε «πολιτική εκμετάλλευση» της σιδηροδρομική τραγωδίας των Τεμπών και έκανε λόγο για «αδίστακτους» που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του πατέρα θύματος και απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στη Δήμητρα Λαοπόδη, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι η υπόθεση ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δηλώσει δημόσια ότι το ζήτημα το οποίο αφορά την εκταφή, για να δει δηλαδή ο πατέρας αν όντως το παιδί του ετάφη στον τάφο που γνώριζε, θα το εξέταζαν οι εισαγγελικές αρχές. Σημείωσε πάντως ότι δεν υπήρχε «καθαρό αίτημα», υπό την έννοια ότι στην εξώδικο που έστειλε προς τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές ζητούσε ευθέως να γίνει εκταφή για να γίνουνε εξετάσεις για τυχόν ύπαρξη χημικών ουσιών αλλά όχι να δει αν είναι θαμμένο εκεί το παιδί του. Η Εισαγγελία, όπως είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, ερμηνεύοντας την εξώδικο έκρινε ότι υπάρχει αίτημα και παρείχε άδεια για να γίνει εκταφή προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί.

Συμπλήρωσε δε: «Τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία αφορούν τον έλεγχο για την τυχόν ύπαρξη χημικών ουσιών, θα μπορούσαν να κριθούν στην ανάκριση όπως έγινε με αιτήματα δύο άλλων ανθρώπων - συγγενών θυμάτων, όμως τα δυόμισι χρόνια που διήρκησε η ανάκριση δεν εμφανίστηκε ο άνθρωπος αυτός για να δηλώσει κάποιο παράπονο, εμφανίστηκε μία, δύο μέρες, τρεις μέρες αφότου η ανάκριση ολοκληρώθηκε και ο φάκελος υπεβλήθη στον εισαγγελέα προκειμένου να συνταχθούν τα κατηγορητήρια και να οριστεί η ημερομηνία της δίκης. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό, όπως η πρόεδρος του Αρείου Πάγου εξήγησε, με τη δήλωσή της τη δημόσια, θα μπορεί να τεθεί πλέον στο δικαστήριο η ημερομηνία για την έναρξη του οποίου αναμένεται να οριστεί πολύ σύντομα, ίσως και αυτή τη εβδομάδα, δεν γνωρίζω ακριβώς. Άρα λοιπόν ό,τι παράπονα υπάρχουν από την ανάκριση, αυτά τα παράπονα όπως και νέα αιτήματα μπορεί να υποβληθούν στο δικαστήριο με το που θα ξεκινήσει, έτσι ώστε το δικαστήριο πλέον κυριαρχικά και κυρίως στο φως της δημοσιότητας και όχι στη μυστικότητα της ανακρίσεως, να αποφανθεί περί του τι κάνει δεκτό ή δεν κάνει δεκτό».

«Δεν θέλουν να αρχίσει η δίκη για να φτιάχνουν συνωμοσίες»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εκτίμησε ότι στόχος των δικηγόρων του και της κ. Κωνσταντοπούλου είναι να μην ξεκινήσει η δίκη. Κι αυτό επειδή «όσο δεν ξεκινάει η δίκη δεν μπορεί να φανερωθεί η αλήθεια και δεν μπορεί να αποδοθεί η Δικαιοσύνη». Μιλώντας όχι για τους συγγενείς των θυμάτων αλλά για τους δικηγόρους και για τους πολιτικούς «που εκμεταλλεύονται την υπόθεση» τόνισε ότι αυτοί θέλουν να μην ξεκινήσει η δίκη, να μην φανερωθούν τα πάντα που φανερώνονται σε μία δίκη, να παραμείνει η μυστικότητα της ανάκρισης και μέσα από τη αυτή τη μυστικότητα «να φτιάχνουν συνωμοσίες».

«'Όμως αυτή η φοβερή συνωμοσία που έφτιαξαν με το παράνομο φορτίο το οποίο δήθεν υπήρχε και το οποίο δήθεν εξερράγη και εξαιτίας της έκρηξης του οποίου επήλθαν και κάποιοι θάνατοι, αυτό ήταν ένα ψέμα τεράστιο, μια απάτη η οποία δυστυχώς παραπλάνησε μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δηλητηρίασε την ψυχή του. Μέχρι που ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό ήταν μια απάτη που είχε στηθεί από όλους αυτούς. Η απάτη αυτή χρηματοδοτήθηκε και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα με σκοπό πρώτον να πληγεί το κύρος της Δικαιοσύνης και οι όποιες ενέργειες έκανε μέχρι τότε και βεβαίως αν μπορούσαν, να ανατρέψουν και την κυβέρνηση (σ.σ. στηριγμένοι) πάνω σε ένα ψέμα, να το καταφέρουν», υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης. Επειδή δεν το κατάφεραν αυτό, κατά την εκτίμησή του, πολιτικοί και οι δικηγόροι επιχειρούν να επαναφέρουν το ίδιο θέμα «από την πίσω πόρτα», έχοντας συγκεκριμένο σχέδιο. Πρόθεση των συγκεκριμένων προσώπων, όπως είπε. είναι η διαδικασία να παραμείνει στην ανάκριση, δηλαδή στη μυστικότητα, για να εξυφαίνουν συνωμοσίες και από την άλλη μεριά, να οδηγήσουν στην έκρηξη της ελληνικής κοινωνίας η οποία θα πει ότι δεν είναι δυνατόν να μην μπορεί να ξεκινήσει η δίκη άρα να μην μπορεί να αποδοθεί Δικαιοσύνη. «Δυστυχώς αδίστακτα, πολύ αδίστακτα εκμεταλλεύονται έναν δυστυχισμένο άνθρωπο. Δεν έχω δει πιο αδίστακτους εγώ στη ζωή μου. να μην νοιάζονται καθόλου αν θα κινδυνεύσει η υγεία αυτού του ανθρώπου», τόνισε χαρακτηριστικά και έκανε λόγο για «ατελείωτο ψέμα».

Άοπλοι και σε ρόλο διαμεσολαβητή οι Ρομά που θα προσληφθούν από την ΕΛ.ΑΣ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης ερωτηθείς για το σχέδιο σχετικά με την παραβατικότητα στους καταυλισμούς των Ρομά επικαλέστηκε την παραδοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη ότι με βάση τα στοιχεία το μεγαλύτερο μέρος της εγκληματικότητας της καθημερινότητας που πλήττει ζωή των πολιτών προέρχεται από αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Οι οργανωμένοι έλεγχοι στους καταυλισμούς από τους αστυνομικούς θα αποτελέσει μία βασική παράμετρο του σχεδιασμού ενώ ένα άλλο βήμα θα είναι η πρόσληψη από την ΕΛ.ΑΣ.50 Ρομά, αποφοίτων Λυκείου, που θα λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές μεταξύ της Αστυνομίας και τη δικής τους κοινωνικής ομάδας με στόχο τον περιορισμό της εγκληματικότητας. «Θα είναι άοπλοι. Επειδή ξέρουν τις συνήθειες αυτής της κοινωνικής ομάδας, προέρχονται από αυτήν, μπορούν και συνομιλούν με αυτή, ξέρουν τη γλώσσα άρα θα μπορούν να είναι πάρα πολύ χρήσιμοι διαμεσολαβητές», είπε συγκεκριμένα,

Για την Αιτωλοακαρνανία

Περεταίρω ενίσχυση του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με έδρα το Αγρίνιο προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, απαντώντας σε άλλα ερωτήματα.

Σε σχέση με την οικονομική ενίσχυση των δικαστικών υπαλλήλων είπε ότι το ζήτημα αντιμετωπίζεται σε ικανοποιητικό βαθμό με την έγκριση πολύ μεγάλου αριθμού υπερωριών που υπερκαλύπτουν την απώλεια του επιδόματος που ζητούν. «Η προσπάθεια μας είναι να υπάρχει μια σταθερή οικονομική ενίσχυση, επιπλέον των αποδοχών που είχαν μέχρι τώρα. Και αυτό ήδη ξεκίνησε από το προηγούμενο εξάμηνο. Σε αυτό το εξάμηνο προχωρήσαμε στην έγκριση και οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι, ελπίζω, πριν τα Χριστούγεννα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για την ανάγκη ενίσχυσης του Πρωτοδικείου με προσωπικό σημείωσε ότι επί πάρα πολλά χρόνια δεν γινόταν προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων. «Τα τελευταία δύο χρόνια, με τις προσλήψεις αυτών που τοποθετούνται αυτή τη στιγμή και τις προσλήψεις που θα γίνουν και θα τοποθετούν την επόμενη χρονιά, πλησιάζουμε τις 2.000 νέες προσλήψεις, σε έναν συνολικό αριθμό 6.000. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του Σώματος», σημείωσε. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι τα κενά είναι σημαντικά και «η προσπάθεια δική μας είναι, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να μπορέσουμε να τα αναπληρώσουμε, δηλαδή να επέλθει μια καλύτερη ισορροπία, από αυτή που υπάρχει σήμερα».

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη του υπουργού Δικαιοσύνης στο «Δυτικά FM 92,8»: