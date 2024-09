FITO+: Ο Αγρινιώτης Χρήστος Φαρμάκης πίσω από τα φημισμένα καλλυντικά

Η FITO+ μεγαλώνει κι έχει κερδίσει στα Best in Pharmacy Awards

FITO+. Ο Αγρινιώτης Χρήστος Φαρμάκης είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τα φημισμένα καλλυντικά

Τα φυτικά καλλυντικά βιοτεχνολογίας FITO+ είναι παραγωγές – δημιουργίες Ελλήνων επιστημόνων φαρμακοποιών. Το ξεκίνημά τους το βρίσκουμε στο φαρμακείο του, γεννημένου στο Αγρίνιο, Χρήστου Φαρμάκη, πριν 20 χρόνια περίπου που άνοιξε στην Αθήνα, στα Κάτω Πατήσια.

Η FITO+ αρχικά ήταν ένα από τα πιο οργανωμένα φαρμακεία φυτοθεραπείας, αρωματοθεραπείας και εναλλακτικών θεραπειών, ενώ πλέον συνεργάζεται με χιλιάδες φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και εξάγει τα καλλυντικά της στην Ευρωπαϊκή ένωση. Ο κ. εμπνευστής της όλης προσπάθειας κ. Φαρμάκης, δε, τελείωσε το 1ο Λύκειο Αγρινίου και οι γονείς του ζουν στην γενέθλια πόλη.

«Έχουμε συνδυάσει την άνοδο της εταιρείας μας με τα "Best In Pharmacy Awards" και το 2020 συμμετείχαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά στα καταξιωμένα βραβεία που οργάνωσε η εταιρεία Boussias Communications και το περιοδικό Φαρμακευτικός Κόσμος. Η πρώτη συμμετοχή ήταν το εφαλτήριο να γνωστοποιήσουμε την ποιοτική δουλειά μας, τόσο στους συναδέλφους μας φαρμακοποιούς όσο και ευρύτερα στο ελληνικό κοινό», εξηγεί ο φαρμακοποιός, Χρήστος Φαρμάκης.

Η ίδια η εταιρία αναφέρει σε παρουσιάσεις της: «Χρησιμοποιούμε τα πιο ποιοτικά εκχυλίσματα Ελληνικών βοτάνων με συνεργασίες με μικροκαλλιεργητές αλλά & σύγχρονα φυτικά δραστικά βιοτεχνολογίας, από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης, εμπλουτίζουν τα προϊόντα μας, ενώ τα καλλυντικά μας συνοδεύονται από κλινικές μελέτες, που αποδεικνύουν το αποτέλεσμα.

Προσφέρονται σε προσιτές τιμές γιατί τους θησαυρούς της Ελληνικής φύσης αλλά και την επιστημοσύνη των Ελλήνων φαρμακοποιών, αξίζει & πρέπει να μπορούν να τα απολαμβάνουν όλοι. Τα εκχυλίσματα Ελληνικών βοτάνων είναι μοναδικά στον κόσμο κι εξασφαλίζουν την καλύτερη πρώτη ύλη για τα προϊόντα μας.

Η άριστη απορρόφηση των συστατικών έχει ιδιαίτερη επίδραση στην επιδερμίδα & προσδίδει αντιρυτίδωση, ανάπλαση, λάμψη, ελαστικότητα & ανανέωση, βοηθώντας στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης & περιορίζουν την βιολογική γήρανση».

Σύμφωνα με τον πρόεδρό της Χρήστο Φαρμάκη τα τελευταία χρόνια η εταιρεία κινείται σε ρυθμούς πλήρους εξέλιξης και ανάπτυξης, με νέα προϊόντα, νέες συσκευασίες, αναγεννημένο merchandising, φρέσκες ιδέες στο digital marketing, μεγάλη τηλεοπτική διαφήμιση και πολλά άλλα αναδεικνύουν το νέο πρόσωπο της FITO+.

«Τα φυτικά καλλυντικά FITO+ συνεργάζονται με μεγάλα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης με παράδοση και γνώσεις βοτανολογίας, φαρμακευτικής, ιατρικής και κοσμετολογίας για ποιοτικά και αποτελεσματικά καλλυντικά, ώστε το αποτέλεσμα στην επιδερμίδα να πολλαπλασιάζεται και να ενισχύονται βασικές λειτουργίες ώστε η επιδερμίδα να προστατεύεται & τα σημάδια της γήρανσης να υποχωρούν», εξηγεί.

Η εταιρεία FITO+ έχει κερδίσει το βραβείο SILVER για τους καινοτόμους φυτικούς ορούς για πρόσωπο και μάτια FITO+LIFT στην κατηγορία «Καινοτόμο Προϊόν Φαρμακείου/ Καλλυντικά». Δεύτερο βραβείο SILVER έχει αποσπάσει στην κατηγορία «Καλύτερη εκπαίδευση φαρμακοποιών σε προϊόν φαρμακείου» για τις επιστημονικές ημερίδες που διοργάνωσε με τίτλο «Πανεπιστήμιο της Γης» με ελεύθερη είσοδο για τους φαρμακοποιούς και τους βοηθούς τους. Είναι καλλυντικά υποαλλεργικά και φιλικά στην επιδερμίδα μια και δεν περιέχουν ισχυρές χημικές ουσίες, βασικός λόγος για τον οποία βραβεύτηκαν στα BEST IN PHARMACY 2020 με το μεγάλο βραβείο BRAND OF THE YEAR (προϊόν της χρονιάς).

«Έχω ισχυρούς δεσμούς με την πατρογονική γη»

Ο ιδρυτής της εταιρίας, φαρμακοποιός με μεταπτυχιακές σπουδές στις εναλλακτικές θεραπείες (φυτοθεραπεία, αρωματοθεραπεία κτλ.) δίνει μεγάλη σημασία στην διάδραση στα κοινωνικά δίκτυα και τα σχόλια για την δουλειά και τα προϊόντα της αλλά και για τις παρατηρήσεις που βελτιώνουν τις επιδόσεις της.

«Στην Αιτωλοακαρνανία έχουμε αρκετά φαρμακεία με τα οποία συνεργαζόμαστε, συγκεκριμένα 43 τον αριθμό από τα οποία τα 24 είναι στο Αγρίνιο και τα υπόλοιπα 19 είναι στον υπόλοιπο νομό. Λόγω της εστίασής μας στις εξαγωγές τα τελευταία δύο χρόνια έχει μειωθεί ο ρυθμός επέκτασης γενικά στην ελληνική περιφέρεια αλλά είναι κάτι που έχουμε ως μελλοντικό στόχο. Άλλωστε, προσωπικά έχω πολύ ισχυρούς δεσμούς με την πατρογονική γη και δεν χάνω ευκαιρία να έρχομαι στα μέρη από όπου προέρχομαι», τονίζει στην «Συνείδηση» ο κ. Χρήστος Φαρμάκης.

Η εταιρία στον λογαριασμό της στο facebook έχει «ανεβάσει» τον Νίκο Αλιάγα να προτιμά τα προϊόντα της αναφέροντας: «Όταν σπουδαίοι Έλληνες, όπως ο Νίκος Αλιάγας, ο οποίος ζει στο Παρίσι, στο άντρο των καλλυντικών, αναγνωρίζει την ποιότητα της FITO+ και επιλέγει τα προϊόντα μας όταν επισκέπτεται την πατρίδα μας, είμαστε διπλά περήφανοι. Θέλουμε και εμείς, όπως ο κ. Αλιαγας, να γίνουμε πρέσβεις σε όλο τον κόσμο, των καλών στοιχείων της πατρίδας μας. Νίκο σε ευχαριστούμε πολύ».

Γιάννης Συμψηρής - Εφημερίδα Συνείδηση