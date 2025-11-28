Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Διπλό πρόκρισης στη Φλωρεντία και πρόκριση στα νοκ-άουτ

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Conference League, επικρατώντας 1-0 της Φιορεντίνα με γκολ του Γκατσίνοβιτς στη Φλωρεντία.

Μπροστά σε 1.500 οπαδούς τους οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και θα μπορούσαν να έχουν πετύχει περισσότερα γκολ. Μοναδικό αρνητικό ο τραυματισμός του Ζίνι που έγινε αλλαγή στην αλλαγή.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε με τον Στρακόσα στα δοκάρια για την ΑΕΚ και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο τετράδα στην άμυνα. Ο Μαρίν ήταν μπροστά από τα στόπερ, Πινέδα, Περέιρα εσωτερικοί μέσοι και ο Γκατσίνοβιτς στο «10», με τον Κοϊτά δίπλα στον Γιόβιτς στην επίθεση.

Για τη Φιορεντίνα ο Ντε Χέα ήταν στο τέρμα και τριάδα στην άμυνα οι Πόνγκρασιτς, Κομούτσο και Ρανιέρι. Στα δύο άκρα ως φουλ μπακ ήταν οι Φορτίνι και Παρίζι με τους Μαντράγκορα, Νικολούσι και Ντουρ στον άξονα. Στην επίθεση ήταν οι Τζέκο και Γκούντμουνσον.

«Όργια» Πήλιου, προβάδισμα με Γκατσίνοβιτς

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη και κυρίαρχη στο πρώτο μέρος με εξαίρεση ένα δεκάλεπτο στα μέσα του πρώτου μέρους όπου δέχθηκε μία μεγάλη ευκαιρία από τον Τζέκο (16′) και ένα γκολ από τον Γκούντμουνσον (18′) το οποίο ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Πήλιος που είχε τρεις τελικές μέχρι το 15′ και την ασίστ στο γκολ του Γκατσίνοβιτς στο 35′.

Συγκεκριμένα ο Πινέδα έκανε σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Πήλιος κεφαλιά-πάσα και ο Γκατσίνοβιτς ολομόναχος έγραψε το 0-1 από κοντά. Με τη σέντρα μάλιστα η ΑΕΚ έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ όταν και πάλι ο Πήλιος έβγαλε ωραία σέντρα από αριστερά και ο Γιόβιτς εξ επαφής αστόχησε με προβολή χάνοντας απίστευτη ευκαιρία.

Δεν το τελείωσε, δεν το πλήρωσε, αλλά τρόμαξε με Ζίνι

Στο δεύτερο μέρος και πάλι είχε τον έλεγχο η ΑΕΚ, με τη Φιορεντίνα να βλέπει να της ακυρώνεται ακόμη ένα γκολ με τον Ρανιέρι στο 56′ για οφσάιντ μετά από κόρνερ. Οι «βιόλα» προσπάθησαν να πιέσουν στη συνέχεια, με τον Βανόλι να ρίχνει και παίκτες από τον πάγκο για να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του. Στο 71′ όμως απείλησε η Ένωση με ένα σουτ του Ρότα και δύο λεπτά μετά είχε δοκάρι με ωραίο διαγώνιο σουτ του Ζίνι.

Στο 77’ απάντησε στα δοκάρια ο Τζέκο με κεφαλιά από ακόμη ένα κόρνερ και στο 78’ ο Ντε Χέα έκανε απίθανη επέμβαση σε ψηλοκρεμαστό πλασέ του Γιόβιτς. Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες με Πινέδα και Πήλιο για να τελειώσει το ματς, δεν βρήκε δεύτερο γκολ, αλλά κράτησε το σπουδαίο διπλό. Στο 90′ ο Ζίνι αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο, στο μοναδικό αρνητικό της βραδιάς, με τους ανθρώπους της Ένωσης να αγωνιούν για την κατάστασή του.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Ο Πήλιος πραγματοποίησε την εμφάνιση της ζωής του με την ΑΕΚ και ήταν από τους βασικούς λόγους της νίκης.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ

Εμφάνιση που θύμισε τον Γκατσίνοβιτς της πρώτης σεζόν από τον Σέρβο που ήταν ο σκόρερ του χρυσού γκολ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Πλην του Μαντράγκορα όλοι οι παίκτες της Φιορεντίνα υστέρησαν.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Καλή διαιτησία από τον Ρόμπερτ Τζόουνς που σφύριζε όσο έπρεπε.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρειάστηκε στη φάση του γκολ του Γκούντμουντσον για να υποδείξει το οφσάιντ του Ρανιέρι. Το ίδιο συνέβη και στο γκολ του Ρανιέρι στο δεύτερο μέρος.

ΣΚΟΡΕΡ:

Γκατσίνοβιτς (35’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Φιορεντίνα (Βανόλι): Ντε Χέα, Πόνγκρατσιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (79’ Βίτι), Φορτίνι (79’ Φατσίνι), Παρίζι (63’ Κουάδιο), Νικολούσι (79’ Φατζόλι), Εντούρ (63’ Κεν), Μαντραγκόρα, Γκούντμουντσον, Τζέκο

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα (66’ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (81’ Γκρούγιτς), Κοϊτά (66’ Ζίνι – 90’ Πενράις), Μάριν, Γιόβιτς

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Φιορεντίνα – Ντιναμό Κιέβου (11/12, 19:45)

Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ (11/12, 19:45)

Πηγή: in.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi