Financial Times: Ο Πιερρακάκης ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup

Ανακατατάξεις στην αρχιτεκτονική του Eurogroup επιφέρει η αποχώρηση του Paschal Donohoe από την θέση του υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας και κατ΄επέκταση από το «τιμόνι» της Ευρωομάδας. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σύμφωνα με τους Financial Times, είναι ένας από τους βασικούς διεκδικητές της θέσης.

Συγκεκριμένα, με την αποχώρηση του Donohoe εκκινεί η διαδικασία διαδοχής του με ορισμένες προσωπικότητες να είναι αυτή την στιγμή αυτές οι οποίες συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να αναλάβουν τα καθήκοντά του.

Ένας από τους βασικούς διεκδικητές, σύμφωνα με τους Financial Times, είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ένας ακόμη είναι ο Βέλγος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Προϋπολογισμού Vincent Van Peteghem, προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP). Ο Van Peteghem μοιράζεται σήμερα τα καθήκοντα σε επίπεδο Eurogroup με τον υπουργό Οικονομικών του Βελγίου Jan Jambon. Ο ίδιος είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στην προηγούμενη διαδικασία, αλλά δεν θέλησε να είναι αντίπαλος του τότε εν ενεργεία προέδρου Donohoe.

Το δημοσίευμα, ωστόσο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο νέας υποψηφιότητας από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατικής/κεντροαριστερής πτέρυγας. Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Carlos Cuerpo, ο οποίος την προηγούμενη φορά είχε αποσυρθεί από την κούρσα όταν έγινε σαφές ότι ο Donohoe θα επικρατούσε, εμφανίζεται και πάλι ως πιθανός διεκδικητής.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι οι υπουργοί του EPP κατέχουν την πλειοψηφία των θέσεων στο Eurogroup, κάτι που καθιστά πιθανή τη στήριξη υποψηφίου από την ίδια πολιτική οικογένεια.

Εκπρόσωπος του Eurogroup γνωστοποίησε ότι μέχρι την εκλογή του νέου προέδρου, τα καθήκοντα του Donohoe θα εκτελεί ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, ως προεδρεύων. Για την ανάδειξη του νέου προέδρου απαιτείται η στήριξη απλής πλειοψηφίας από τους υπουργούς Οικονομικών της ευρωζώνης, ενώ η επόμενη ψηφοφορία μπορεί να γίνει ακόμη και τον Δεκέμβριο.

