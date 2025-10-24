Φιλοσοφικό Καφενείο Αγρινίου: Η «Τέχνη του Διαλόγου» το θέμα της 2ης συνάντησης (2/110

Το «Φιλοσοφικό Καφενείο Αγρινίου» προσκαλεί στην 2η συνάντηση της σεζόν 2025-2026 με θέμα συζήτησης: «Η Τέχνη του Διαλόγου».

Η ανακοίνωση:

Το Φιλοσοφικό Καφενείο Αγρινίου σας προσκαλεί στην επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 02/11/2025, στις 11:00 π.μ., στο Κιμωλία Cafe-Bar (Mπουκογιάννη 4, Αγρίνιο).

Θα συζητήσουμε για το διάλογο ως τρόπου εποικοδομητικής επικοινωνίας στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και ως τέχνης του φιλοσοφείν στη ζωή μας.

Σας περιμένουμε – Είσοδος ελεύθερη!

Εισηγητές: Έλενα Τριανταφυλλίδη και Χρήστος Ζερβόπουλος

Η εκδήλωση στο Facebook: https://fb.me/e/5XxnAZu5M

Η εκδήλωση στο site της Κίνησης Φως σε Δράση: https://www.fossedrasi.gr/event/251102_fkagriniou/

Η αφίσα της εκδήλωσης: