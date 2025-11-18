ΦΙΛΜΑ Αγρινίου: Σεμινάριο νέων κριτών Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στις 29-30 Νοεμβρίου

Σεμινάριο υποψήφιων κριτών αγώνων αυτοκινήτου διοργανώνουν στο Αγρίνιο, οι ΦΙΛΜΑ Αγρινίου και Επιτροπή Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2025 .

Η ανακοίνωση:

Το Σωματείο “Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Αγρινίου (ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου)” και η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ, συνεχίζοντας το έργο της αναδιάρθρωσης, οργάνωσης και ανανέωσης του έμψυχου δυναμικού του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στην Ελλάδα, ανακοινώνουν τη διοργάνωση Σεμιναρίου Υποψήφιων Κριτών Αγώνων Αυτοκινήτου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2025.

Την πρώτη ημέρα του Σεμιναρίου, το Σάββατο 29 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα η διδασκαλία και η παρουσίαση του θεωρητικού μέρους από τους εκπαιδευτές της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της ΕΠΑ/ΟΜΑΕ και στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η γραπτή εξέταση των υποψήφιων νέων κριτών. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Hotel Premier στην οδό Καλλέργη και Γληνού στο Αγρίνιο.

Τη δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η πρακτική εκπαίδευση των νέων κριτών σε προσομοίωση ειδικής διαδρομής, με συμμετοχή αγωνιστικών αυτοκινήτων. Η διαδικασία θα διεξαχθεί στην πίστα Karting Αγρινίου, η οποία βρίσκεται στο 15ο χλμ. Εθνικής Οδού Αγρινίου-Αμφιλοχίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν με το Σωματείο «Φίλοι Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Αγρινίου (ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου)», ώστε να δηλώσουν συμμετοχή στο διήμερο σεμινάριο. E-mail: filma.agriniou@gmail. com – Πληροφορίες: 697 900 8555.

Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ) σας ενημερώνει ότι οι εξετάσεις θα γίνουν πάνω στην ύλη των Γενικών Κανονισμών, όλων των μορφών των αγώνων και του νέου Εθνικού Αθλητικού Κανονισμού (ΕΑΚ) – η οποία ύλη μπορεί να βρεθεί, για μελέτη, στον ιστότοπο της ΟΜΑΕ (www.omae-epa.gr), στην κατηγορία «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ».

Αναλυτικά το πρόγραμμα: