ΦΙΛΜΑ Αγρινίου: Σεμινάριο κριτών αγώνων στις 15 Σεπτεμβρίου - Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή

Η Λέσχη Αυτοκινήτου ΦΙΛΜΑ Αγρινίου ανακοινώνει με χαρά τη διεξαγωγή του 2ου Σεμιναρίου Κριτών, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και ενίσχυσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στις 15/09/2025 και ώρα 18:00 στα γραφεία της λέσχης στην οδό Ηρακλείτου στο Γιαννούζι Αγρινίου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δοθούν στους συμμετέχοντες οι απαραίτητες γνώσεις και κατευθύνσεις για την ορθή και υπεύθυνη άσκηση του ρόλου του κριτή στους αγώνες. Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση θα συμβάλει στην αναβάθμιση του επιπέδου διεξαγωγής των αγώνων, αλλά και στην ασφάλεια αθλητών, στελεχών και θεατών.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα παρακάτω τηλέφωνα : 694 694 0317, 697 900 85