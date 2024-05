Απίστευτος γαμπρός στις Φιλιππίνες: Έστρωσε στη νύφη «χαλί» με χαρτονομίσματα αξίας 17.300 δολαρίων

Με ένα λίαν ασυνήθιστο δώρο αιφνιδίασε ένας γαμπρός την εκλεκτή της καρδιάς του στις Φιλιππίνες

Στη γαμήλια δεξίωση που έγινε στα τέλη του περασμένου μήνα στην Valencia City στις Φιλιππίνες ο γαμπρός, ονόματι Τζον Κλαβεσίλας,

ξετύλιξε ένα «χαλί», που είχε φτιάξει συρράπτοντας χαρτονομίσματα αξίας ενός εκατομμυρίου πέσος Φιλιππίνων (κάπου 17.300 δολάρια), υπό τις επευφημίες των προσκεκλημένων και με τη νύφη, ονόματι Τζαμάικα Τζουριντίκο, να ξεκαρδίζεται πανευτυχής στα γέλια από την επίδειξη της αγάπης του άνδρα της.

This groom gave his bride a $25,000 carpet of cash as a wedding gift pic.twitter.com/4KZOdziNtM

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) May 14, 2024