Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 40 διασωθέντες από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους με 85 επιβαίνοντες

Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες, όπου ένα στρατιωτικό αεροσκάφος με 85 επιβαίνοντες συνετρίβη λίγο πριν από την προσγείωση. Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να εντοπίσουν τουλάχιστον 40 επιζώντες μέσα απο τα φλεγόμενα συντρίμμια.

Στρατιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε τουλάχιστον 85 άτομα συντρίβη σήμερα στις νότιες Φιλιππίνες, δήλωσε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής, 40 άνθρωποι έχουν διασωθεί από το φλεγόμενα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Το μοιραίο C-130 συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί στο νησί Τζόλο, στην επαρχία Σούλου, δήλωσε ο στρατηγός Σιριλίτο Σομπετζάνα, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, ο οποίος είπε πως ελπίζει να σωθούν και άλλες ζωές.

Τα συντρίμμια βρέθηκαν κοντά στην επαρχία Σούλου από τους ντόπιους, οι οποίοι δήλωσαν ότι το στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά την προσγείωση του στην περιοχή, καθώς ο πιλότος φέρεται να «έχασε» τον διάδρομο προσγείωσης.

Οι διασώστες επιχειρούν στο σημείο της συντριβής για να εντοπίσουν πιθανότατα και άλλους επιζώντες.

Η πλειοψηφία των επιβατών στο αεροπλάνο ήταν απόφοιτοι στρατιωτικής σχολής. Μεταφέρονταν στο νησί Τζόλο ως μέρος μιας κοινής ομάδας δράσης με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

