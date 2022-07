Φιλιππίνες: Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ – Κατέρρευσαν κτίρια, φόβοι για θύματα

Ο σεισμός σημειώθηκε στην ορεινή επαρχία Άμπρα της κυριότερης νήσου των Φιλιππίνων, της Λουζόν, στις 08:43 (τοπική ώρα· 03:43 ώρα Ελλάδας). Το εστιακό βάθος εκτιμήθηκε πως ήταν μόλις 10 χιλιόμετρα.

Στην πόλη Ντολόρες, 11 χιλιόμετρα από το επίκεντρο της δόνησης, τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους ενώ παράθυρα και βιτρίνες κτιρίων έγιναν κομμάτια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας Έντουιν Σέρχιο.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος έδωσε εντολή να σταλούν άμεσα ομάδες έρευνας και διάσωσης και βοήθεια στην επαρχία Άμπρα, ανακοίνωσε η εκπρόσωπός του.

Ο Μάρκος θα μεταβεί αεροπορικώς εντός της ημέρας στην πληγείσα περιοχή, διαβεβαίωσε η εκπρόσωπος της προεδρίας των Φιλιππίνων Τρίξι Κρους-Άνχελες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Breaking: Damage reported at the Bantay Watchtower in Vigan, Philippines, following magnitude 7.3 earthquake. pic.twitter.com/owNaF5E1sf

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 27, 2022