Φιλιππιάδα: Διασώστες απεγκλώβισαν άλογο που είχε παγιδευτεί από την κακοκαιρία

Μία σωτήρια επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου σημειώθηκε στη Φιλιππιάδα, το οποίο είχε παγιδευτεί μέσα στις λάσπες, μετά την έντονη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Το άτυχο άλογο είχε ακινητοποιηθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/11/2025) μέσα στα νερά, αδυνατώντας να μετακινηθεί λόγω της συσσώρευσης λάσπης και φερτών υλικών που προκάλεσαν οι χθεσινές καταιγίδες στη Φιλιππιάδα.

Στο βίντεο που καταγράφηκε από τη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας, τα μέλη της ομάδας εντοπίζουν το άλογο, πλησιάζουν με προσοχή και το δένουν με σχοινί, προκειμένου να το τραβήξουν σε ασφαλές σημείο.

Οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν το ζώο, το οποίο βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση.