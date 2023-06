FIFA: Στις ΗΠΑ το 2025 το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων των 32 ομάδων

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με τη μορφή που το ξέραμε εδώ και πολλά χρόνια ανήκει ουσιαστικά στο παρελθόν, αφού από το 2025 θα διεξάγεται με μορφή τουρνουά 32 συλλόγων κάθε τέσσερα χρόνια.

Η μοναδική εκκρεμότητα αφορούσε τον τόπο διεξαγωγής του ωστόσο από την Παρασκευή (23/06) λύθηκε και αυτό το ζήτημα, με τους ανθρώπους της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να συνεδριάζουν στα γραφεία της FIFA και να ανακοινώνουν την απόφασή τους για τη διεξαγωγή του τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

FIFA Council appoints United States as host of new and expanded FIFA Club World Cup

🗞️👉 https://t.co/nIZl1XwXmd pic.twitter.com/H4zrdsbqu7

— FIFA Media (@fifamedia) June 23, 2023