Φέτος το «Γαλόδεντρο» πάει πλατεία Μεσολογγίου για το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ένα δέντρο διαφορετικό από κάθε άλλο, το αγαπημένο πλέον «Γαλόδεντρο», στήνεται φέτος στην Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου (Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη), μεταφέροντας το μήνυμα της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της αγάπης για το παιδί.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου αναφέρεται:

Η ξεχωριστή αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 10:30 το πρωί. Συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες από ένα δίκτυο σχολείων ολόκληρης της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίοι θα στολίσουν το «Γαλόδεντρο» με κουτιά γάλακτος εβαπορέ, προσφέροντας χαμόγελο και ουσιαστική στήριξη στα παιδιά που φιλοξενούνται στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Η πρωτοβουλία της δράσης ανήκει στην Ομάδα Φιλαναγνωσίας του 2ου Γενικού Λυκείου Μεσολογγίου, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στηρίζουν το εγχείρημα της σχολικής κοινότητας με χαρά, υπερηφάνεια και ενθουσιασμό.

Η αφίσα: