Φετίχ να ανασκάπτονται συνεχώς οι δρόμοι στην Ελλάδα - Τι συμβαίνει τώρα στο Αγρίνιο

Αυτές τις μέρες γίνονται εργασίες για το δίκτυο του φυσικού αερίου στο Αγρίνιο επί της οδού Μακρή.

Μέχρι στιγμής το όρυγμα που κατασκευάζεται για να περάσει ο αγωγός του φυσικού αερίου έχει φτάσει ακριβώς μπροστά από τη διασταύρωση με την οδό Χαριλάου Τρικούπη και συγκεκριμένα ακριβώς εκεί που ξεκινά η προσφάτως κατασκευασθείσα «έξυπνη» διάβαση.

Το επόμενο χρονικό διάστημα υποθέτουμε πως πια στιγμή θα κλείσει και η διασταύρωση των δύο οδών στο συγκεκριμένο σημείο, που μέχρι τώρα παραμένει ανοιχτή προκειμένου να συνδεθούν τα δύο τμήματα που κατασκευάζονται τώρα. Και τότε φυσικά θα καταστραφεί και η «έξυπνη» διάβαση, η οποία καλά-καλά δεν έχει προλάβει να λειτουργήσει.... Προφανώς θα υπάρξει αποκατάσταση της έξυπνης διάβασης.

Σημασία όμως έχει το γεγονός ότι επί δεκαετίες σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν έχουμε κάνει κάτι προκειμένου να λύσουμε αυτό το ζήτημα και να κατασκευαστεί κάποια στιγμή ένας δρόμος που θα προβλέπει όλες τις συνοδές υποδομές, είτε αυτό λέγεται αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης, είτε λέγεται φυσικό αέριο, είτε λέγεται οπτική ινα, είτε ηλεκτρικό ρεύμα.

Γιατί θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτή την περίοδο σε άλλα σημεία του Αγρινίου ο ΔΕΔΔΗΕ «τρυπάει» τα πεζοδρόμια για τα δικά του δίκτυα. Και κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο να ανασκάπτονται συνεχώς οι δρόμοι σε όλες τις πόλεις της χώρας. Τελικά μάλλον αυτό είναι ένα από τα φετίχ αυτής εδώ της χώρας.

Εφημερίδα «Συνείδηση»