Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών: Λίγες ώρες έμειναν από τη μεγαλύτερη εκδήλωση του Φθινοπώρου!

Λίγες ώρες πριν το Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών, της μεγαλύτερης εκδήλωσης του φθινοπώρου στην Άνω Πλατεία Κατοχής.

Η ανακοίνωση:

«Θέρος – Τρύγος – Πόλεμος» έλεγαν οι παλιοί θέλοντας να δείξουν πόσο απαιτητικές είναι οι εν λόγω καταστάσεις.

Μέσα στον πανικό του τρύγου, στις Οινιάδες, τον τόπο καταγωγής της Ευρωπαϊκής Αμπελουργίας, οι ντόπιοι οινοπαραγωγοί κάνουν ένα διάλλειμα από τον αγώνα του τρύγου και σήμερα ημέρα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στις 7:00 το απόγευμα διαθέτουν δωρεάν μέρος από τη σοδειά τους στο κοινό στο πλαίσιο του μεγάλου Φεστιβάλ Οίνου Οινιαδών που λαμβάνει χώρα στην άνω πλατεία της ιστορικής κωμόπολης της Κατοχής.

Μαλαγουζιά. Αυγουστολίδη ή Γουστολίδη, Μαυρούδι Οινιαδών και άλλες αρχαίες ποικιλίες κρασιού της περιοχής, οίνοι λευκοί και ερυθροί, προσφέρονται απευθείας από το κτήμα στο ποτήρι σας. Παράλληλα στο Φεστιβάλ παρατίθενται κάθε είδους γλυκά και εδέσματα βασισμένα σε τοπικές παραδοσιακές συνταγές ενώ διατίθεται και ποικιλία αναψυκτικών για τους μικρούς μας φίλους.

Οι πάγκοι στήθηκαν, τα δρύινα βαρελάκια έτοιμα να προσφέρουν άφθονο Κατοχιανό – Οινιαδίτικο κρασί μπήκαν στις θέσεις τους, τα εκατοντάδες τραπεζάκια που θα υποδεχτούν τις παρέες στρώθηκαν, οι μουσικοί στήνουν τα όργανα και οι χορευτικοί σύλλογοι ετοιμάζονται να ξεσηκώσουν τον κόσμο στην μεγαλύτερη διοργάνωση του φετινού φθινοπώρου!

Ραντεβού λοιπόν, στην Άνω Πλατεία Κατοχής!

Δείτε την αφίσα:

Αναλυτικά το πρόγραμμα: