«Ferrari» και «Ζώνη ενδιαφέροντος» στον «Άνεσις» από την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου

Η ταινία «Ferrari»θα προβάλλεται καθημερινά στις 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» από την Πέμπτη 25 έως και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.

Δείτε το trailer:

Το καλοκαίρι του 1967, ο πρώην οδηγός αγώνων αυτοκινήτων, Έντσο Φεράρι βρίσκεται σε κρίση. Με την εταιρεία του στα πρόθυρα της πτώχευσης και τον

γάμο του να βιώνει την τραυματική απώλεια του ενός γιου, ο Φερράρι εναποθέτει την ελπίδα για την σωτηρία τους σε έναν αγώνα δρόμου 1000 μιλίων στην Ιταλία, τον εμβληματικό Mille Miglia.

Σκηνοθεσία: Michael Mann

Ηθοποιοί: Penelope Cruz, Adam Driver, Shailene Woodley, Patrick Dempsey, Giuseppe Festinese, Jack O’ Connell

Στις 21:30 τις ίδιες ημέρες θα προβάλλεται η ταινία «Ζώνη ενδιαφέροντος» (Μεγάλο Βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών 2023).

Δείτε το trailer:

Ο διοικητής του Άουσβιτς, Rudolf Höss, και η σύζυγός του Hedwig, προσπαθούν να φτιάξουν μια ονειρεμένη ζωή για την οικογένειά τους σε ένα σπίτι και έναν κήπο δίπλα στο στρατόπεδο.

Σκηνοθεσία: Τζόναθαν Γκλέιζερ

Σενάριο: Τζόναθαν Γκλέιζερ, βασισμένο στο βιβλίο του Μάρτιν Άμις

Ηθοποιοί:Κρίστιαν Φρίντελ, Σάντρα Χούλερ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

«Εννέα χρόνια μετά το συναρπαστικό Under the Skin, ο σκηνοθέτης μεταφέρει ελεύθερα στη μεγάλη οθόνη, το ομώνυμο μυθιστόρημα του Martin Amis, προσφέροντας ένα ανατριχιαστικό στιγμιότυπο της πραγματικότητας των στρατοπέδων συγκέντρωσης και έναν προβληματισμό για τα όρια της ανθρώπινης ψυχής.» του Benoit Pavan.

«Ο σκηνοθέτης του Under the Skin and Sexy Beast, Τζόναθαν Γκλέιζερ, έφτιαξε μια πραγματεία που παγώνει το αίμα για την κοινοτοπία του κακού, –και αποδείχθηκε επιτυχία στις Κάννες, όπου έλαβε χειροκροτήματα για έξι λεπτά. Χωρίς να θέλει να μειώσει την ιστορική ιδιαιτερότητα και την απερίγραπτη κακία των χαρακτήρων, ο Γκλέιζερ θέτει το ερώτημα πόσα βάσανα είμαστε όλοι διατεθειμένοι να αγνοήσουμε, μόνο και μόνο επειδή συμβαίνει σε άλλο μέρος του κόσμου, ή ακριβώς έξω από τα σπίτια μας ή πέρα από τη δικιά μας ζώνη του ενδιαφέροντος. Έχει κάνει ένα αριστούργημα: μια σπουδαία ταινία και ένα σπουδαίο έργο τέχνης.» BBC

«Η ταινία, με την υπέροχη μουσική από την Mica Levi και την ηχητική σχεδίαση από τον Johnnie Burn, έχει αναμφισβήτητη δύναμη. Ίσως το πιο εντυπωσιακό πλάνο που δημιούργησε ο σκηνοθέτης και ο διευθυντής φωτογραφίας Łukasz Żal είναι η αιχμηρή, βαθιά εστιακή θέα από τον γοητευτικό μπροστινό κήπο, κάτω από το μονοπάτι προς τον τοίχο του στρατοπέδου.» The Guardian

«Είναι μια αξιοσημείωτη ταινία — ανατριχιαστική και βαθιά, διαλογιστική και καθηλωτική, μια ταινία που κρατά το ανθρώπινο σκοτάδι στο φως και το

εξετάζει σαν να βρίσκεται κάτω από μικροσκόπιο. Και το κάνει με μια συναρπαστική πρωτοτυπία. Αυτό που αιωρείται πάνω από κάθε στιγμή είναι ένα ανθρώπινο τερατούργημα που προκαλείται και καταπιέζεται ταυτόχρονα.» Variety

«Δεν έχετε δει ποτέ μια ταινία για το Ολοκαύτωμα όπως το “The Zone of Interest“» The New York Times

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός. Καθε Τρίτη είναι προγραμματισμένες οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€