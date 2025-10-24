Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 3-1: Οι «πράσινοι» πάλεψαν αλλά λύγισαν στο Ρότερνταμ

Για ένα θετικό αποτέλεσμα πάλεψε ο Παναθηναϊκός στο Ρότερνταμ, προηγήθηκε κόντρα στη Φέγενορντ, αλλά δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας την ήττα με 3-1 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Europa League.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά το ματς, θέλοντας να δώσουν εκείνοι το ρυθμό, ελέγχοντας την κατοχή και παίρνοντας ώθηση από την «καυτή» ατμόσφαιρα. Οι «πράσινοι» απορρόφησαν την πίεση και μετά το 15λεπτο πήραν μέτρα στο χορτάρι.

Μάλιστα, στο 19′ ευτύχησαν να προηγηθούν, όταν μετά από μία όμορφη πάσα του Τζόυριτσιτς ο Κυριακόπουλος πάτησε περιοχή και σούταρε, ο Βελενρόιτερ απέκρουσε όμως ο Σφιντέρσκι στο «ριμπάουντ» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Τζούριτσιτς τροφοδότησε και τον Τετέ, ο Βραζιλιάνος βγήκε τετ α τετ με τον Γερμανό πορτιέρε, όμως νικήθηκε σπαταλώντας μία σπουδαία ευκαιρία.

Οι Ολλανδοί απείλησαν στο 38΄ όταν ο Στέιν έφτασε απέναντι από τον Ντραγκόφσκι στη μικρή περιοχή, όμως ο Πολωνός και ο Τουμπά τον πρόλαβαν πριν εκτελέσει. Στο 45’+2′ ο Τετέ τροφοδότησε τον Σφιντέρσκι, ο οποίος πάτησε περιοχή και έπεσε στο χορτάρι ζητώντας πέναλτι, με τον διαιτητή να μην συγκινείται. Στην άλλη πλευρά, οι παίκτες του Φαν Πέρσι εκμεταλλεύτηκαν τις διαμαρτυρίες των αντιπάλων τους, ανέβηκαν από τα αριστερά με τον Σλίτι, εκείνος έβγαλε μία σέντρα και ο Ριντ εκτέλεσε υποδειγματικά από το δεύτερο δοκάρι στην αντίθεση γωνία, πετυχαίνοντας το 1-1.

Η Φέγενορντ επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας πλέον την ψυχολογία με το μέρος της. Στο 55′ εκμεταλλεύτηκε ακριβώς αυτό, καθώς σε ακόμα μία φάση που κάποιοι «πράσινοι» εστίασαν σε διαμαρτυρίες, ο Μούσα πάτησε στην αντίπαλη περιοχή, ντρίμπλαρε τον Κυριακόπουλο κι εκτέλεσε τον Ντραγκόφσκι, σηκώνοντας στο… πόδι το γήπεδο με το 2-1. Στο 64′ ο Ουέντα άγγιξε ένα ακόμα γκολ για την ομάδα του, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού έκανε μία σπουδαία επέμβαση. Τρία λεπτά αργότερα, ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στους Ολλανδούς για χέρι του Ίνγκασον, όμως η απόφαση άλλαξε μετά από παρέμβαση του VAR. Στο τελευταίο 20λεπτο, το «τριφύλλι» επιχείρησε να απειλήσει περισσότερο.

Στο 80′, ο Σφιντέρσκι τροφοδότησε τον Τσέριν που πάτησε περιοχή και σούταρε από πλάγια θέση, με τον Βελενρόιτερ να αποκρούει δύσκολα. Στο 90′, οι παίκτες του Φαν Πέρσι αναπτύχθηκαν εξαιρετικά για ακόμα μία φορά, ο Σμαλ τροφοδότησε τον Λάριν κι εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τη δεύτερη προσπάθειά του. Τρία λεπτά αργότερα, ο Σάουερ παραλίγο να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Ολλανδών όταν βγήκε σε τετ α τετ με τον Ντραγκόφσκι, όμως έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι.

Φέγενορντ (Ρόμπιν Φαν Πέρσι): Βελενρόιτερ, Ριντ (78′ Νιούκοπ), Αχμέντζοτζιτς, Σμαλ, Μπος (65′ Γουατανάμπε), Χουάνγκ (46′ Ταργκαλίν), Στέιν, Βαλέντε, Μούσα, Σλίτι (65′ Σάουερ), Ουέντα (81′ Λάριν).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας (84′ Ταμπόρδα), Σιώπης, Καλάμπρια, Τσέριν, Τζούρισιτς (69′ Πάντοβιτς), Τετέ (69′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

Πηγή: cnn.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi