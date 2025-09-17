Φάρσαλα: Κλείδωσε πελάτισσα μέσα στο κατάστημα και έφυγε – Την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Φάρσαλα: Κλείδωσε πελάτισσα μέσα στο κατάστημα και έφυγε – Την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στα Φάρσαλα την Τρίτη 16/9, με «θύμα» μια 45χρονη η οποία πήγε για ψώνια σε κατάστημα, όμως δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι την περίμενε.

Σύμφωνα με το onlarissa, η 45χρονη μπήκε στο κατάστημα κινέζικων ειδών γύρω στις 11 το πρωί και κάποια στιγμή βρέθηκε στο δοκιμαστήριο για να φορέσει ένα ρούχο.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της 45χρονης και την κλείδωσε μέσα στο κατάστημα

Ωστόσο, ο υπεύθυνος του καταστήματος δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της, κλείδωσε το κατάστημα και έφυγε για τη Λάρισα.

Λίγα λεπτά μετά, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει μόνη στο κατάστημα και πως αυτό ήταν κλειδωμένο. Άμεσα ειδοποίησε της Αρχές, ενώ χρειάστηκε αρχικά η επέμβαση κλειδαρά και στη συνέχεια στελεχών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων για να ανοίξουν την πόρτα και να βάλουν τέλος στην περιπέτειά της.

Πηγή: iefimerida.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ηλεία: Πέταξαν κοντά στο φράγμα του Αλφειού ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί λόγω παστουρώματος

Ηλεία: Πέταξαν κοντά στο φράγμα του Αλφειού ζωντανή κατσίκα που είχε ακρωτηριαστεί

Θύμα ανθρώπινης αγριότητας έπεσε μια κατσίκα στην Ηλεία που βρέθηκε ακρωτηριασμένη και πεταμένη κοντά στο φράγμα του Αλφειού.

17 Σεπ 2025

Ετικέτες: ΦΑΡΣΑΛΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;