Φάρσαλα: Κλείδωσε πελάτισσα μέσα στο κατάστημα και έφυγε – Την απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό συνέβη στα Φάρσαλα την Τρίτη 16/9, με «θύμα» μια 45χρονη η οποία πήγε για ψώνια σε κατάστημα, όμως δεν θα μπορούσε να φανταστεί τι την περίμενε.

Σύμφωνα με το onlarissa, η 45χρονη μπήκε στο κατάστημα κινέζικων ειδών γύρω στις 11 το πρωί και κάποια στιγμή βρέθηκε στο δοκιμαστήριο για να φορέσει ένα ρούχο.

Ωστόσο, ο υπεύθυνος του καταστήματος δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της, κλείδωσε το κατάστημα και έφυγε για τη Λάρισα.

Λίγα λεπτά μετά, η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει μόνη στο κατάστημα και πως αυτό ήταν κλειδωμένο. Άμεσα ειδοποίησε της Αρχές, ενώ χρειάστηκε αρχικά η επέμβαση κλειδαρά και στη συνέχεια στελεχών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων για να ανοίξουν την πόρτα και να βάλουν τέλος στην περιπέτειά της.

Πηγή: iefimerida.gr