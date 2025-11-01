Φαρμάκης: 120 εκατ. ευρώ η πρόταση της Περιφέρειας για αρδευτικά έργα

120 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του αρδευτικού δικτύου στο σύνολο της Δυτικής Ελλάδας διεκδικεί η Περιφέρεια μέσα από την ανοικτή πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ύψους 500 εκατ. ευρώ για νέα εγγειοβελτιωτικά έργα σε όλη τη χώρα.

Μόλις την Πέμπτη 30/10, όπως αποκάλυψε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, μιλώντας στο 3ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο Agrown, κατατέθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η σχετική πρόταση.

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε ότι «η διαχείριση των φυσικών μας πόρων, και ειδικά του νερού, αποτελεί τον μεγαλύτερο στρατηγικό παράγοντα για το μέλλον του αγροτικού τομέα. Τα τελευταία χρόνια, με την κλιματική κρίση να χτυπά και την ξηρασία να εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά, το νερό αναδεικνύεται σε ζήτημα εθνικής σημασίας».

«Στη Δυτική Ελλάδα», πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης, «έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση αλλά και μια ευκαιρία: Να οργανώσουμε τη διαχείριση του νερού με τρόπο δίκαιο, αποδοτικό και βιώσιμο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επενδύσουμε σε αρδευτικά δίκτυα νέας γενιάς, να αξιοποιήσουμε τα φράγματα και τα έργα υποδομής, να προχωρήσουμε σε έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και εξοικονόμησης, αλλά και να… εκπαιδευτούμε. Γιατί η διαχείριση του νερού δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα. Είναι θέμα παιδείας και σεβασμού προς την ίδια τη γη».

Σύμφωνα με το Νεκτ. Φαρμάκη, «η Περιφέρεια, μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει, έχει ήδη θέσει σε προτεραιότητα την ολοκλήρωση κρίσιμων έργων άρδευσης και τη συνεργασία με τους τοπικούς ΤΟΕΒ». «Το νερό πρέπει να πάψει να είναι πηγή αντιπαράθεσης και να γίνει μοχλός συνεργασίας. Να μάθουμε να το χρησιμοποιούμε με σύνεση, με ευθύνη, με αίσθηση ότι ανήκει σε όλους μας. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η παραγωγή τροφής είναι πράξη αλληλεγγύης: δεν αφορά μόνο εκείνον που καλλιεργεί, αλλά και εκείνον που τρέφεται» ανέφερε χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης.