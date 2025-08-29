Φαντασμαγορικό το κλείσιμο της αυλαίας για το 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου

Με μια εκρηκτική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και χρώματα έπεσε χθες η αυλαία του 20ού Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου, χαρίζοντας στο κοινό συγκινήσεις που δύσκολα θα ξεχαστούν.

Για πέντε μέρες, το Αγρίνιο και οι γύρω περιοχές έζησαν σε ρυθμούς παράδοσης και φιλοξένησαν έναν πολιτιστικό «μαραθώνιο» που φέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία συμμετοχής και ενθουσιασμού, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου.

Χιλιάδες θεατές πλημμύρισαν τα χοροστάσια του φεστιβάλ, ζώντας από κοντά μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού που ένωσε τις «πατρίδες» του κόσμου και γέμισε τις πλατείες και τους δρόμους με φως, τραγούδι και κίνηση. Το φεστιβάλ ταξίδεψε για άλλη μια χρονιά στις Δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αγρινίου και πέρα από τα όρια του Δήμου Αγρινίου, σκορπώντας το μήνυμά του στους γειτονικούς δήμους Αστακού, Θέρμου και Αμφιλοχίας.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε αποστολές από δέκα χώρες, οι οποίες μετέφεραν στο Αγρίνιο τον παλμό της παράδοσης των πολιτισμών τους

• Από την Ιαπωνία, η Λέσχη τυμπάνων του Λυκείου Sanyo, «Dan»

• Από την Ιταλία, η ομάδα μουσικών και κυματιστών σημαιών «LeoniReali»

• Από τη Λετονία, οι λαϊκές χορευτικές ομάδες «Jandāls» και «Mārupieši»

• Από την Κολομβία, η χορευτική ομάδα «CreaDanza»

• Από το Μεξικό, το φολκλορικό μπαλέτο «Xidoo»

• Από τη Βουλγαρία, το μουσικο-χορευτικό σύνολο «RadiRadev»

• Από τη Σερβία, το σύνολο «Pećinci»

• Από την Ισπανία, το συγκρότημα «LosJateros»

• Από το Μπαγλαντές, μέλη του συγκροτήματος«Dibbya»

• Και από τη Μολδαβία, το μουσικο-χορευτικό συγκρότημα «Moștenitorii».

Η κορύφωση ήρθε στην τελετή λήξης, όταν οι χορευτές από όλα τα συγκροτήματα ενώθηκαν σε έναν μεγάλο κύκλο, προσφέροντας μια συγκλονιστική εικόνα παγκόσμιας φιλίας και πολιτισμικής ενότητας. Ο ρυθμός, οι σημαίες, τα τύμπανα και τα χαμόγελα έγιναν ένα, σε μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων.



Κηρύσσοντας τη λήξη του φεστιβάλ, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γιώργος Παπαναστασίου ευχαρίστησε όλα τα σχήματα και τις αντιπροσωπείες που συμμετείχαν στο 20ό Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου, καθώς και τα μέλη του χορευτικού τμήματος του δήμου που αποτέλεσαν την ψυχή της διοργάνωσης. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στον δάσκαλο του τμήματος, κ. Φάνη Τσάμη, ο οποίος είχε την ευθύνη για το σύνολο της οργάνωσης, στην παρουσιάστρια κ. Έβελυν Τριανταφύλλου, στην αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Μαρία Παπαγεωργίου και στην Διεύθυνσή της, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου που συνέβαλαν ενεργά και υποστηρικτικά στην ολοκλήρωση του φεστιβάλ.

«Δυστυχώς όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν», είπε. «Κι εκεί που όλα τελειώνουν, όλα ξαναρχίζουν. Ραντεβού τον Αύγουστο, στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου. Να είμαστε όλοι εκεί!»

Το Αγρίνιο, για πέντε μέρες, έγινε σταυροδρόμι πολιτισμών και ζωντανό εργαστήρι παράδοσης. Και καθώς οι ήχοι του τελευταίου τραγουδιού αντηχούσαν στον ουρανό της πόλης, καλλιτέχνες και κοινό έδωσαν την πιο θερμή υπόσχεση: το ραντεβού ανανεώνεται για το καλοκαίρι του 2026, με το φεστιβάλ να ετοιμάζεται να επιστρέψει ακόμη πιο δυναμικό και λαμπερό.