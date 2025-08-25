Φανουρόπιτα παραδοσιακή με 9 υλικά – Νηστίσιμη και αρωματική

Συνταγή για παραδοσιακή φανουρόπιτα με 9 απλά υλικά, νηστίσιμη και γεμάτη αρώματα, ιδανική για κάθε περίσταση και για να τιμήσετε τον Άγιο Φανούριο.

Η Φανουρόπιτα είναι ένα παραδοσιακό γλυκό της Ορθόδοξης Εκκλησίας που φτιάχνεται στη μνήμη του Αγίου Φανουρίου, συνήθως στις 27 Αυγούστου. Πρόκειται για μια νηστίσιμη πίτα με πλούσιο άρωμα πορτοκαλιού, κανέλας και γαρύφαλλου.

Η συγκεκριμένη μοναστηριακή συνταγή με 9 υλικά είναι εύκολη, έτοιμη σε λίγα λεπτά και δεν λασπώνει. Το αποτέλεσμα είναι μια αφράτη και μυρωδάτη πίτα που όλοι θα αγαπήσουν.

Υλικά

300 γρ Σπορέλαιο

400 γρ Ζάχαρη (συν ζάχαρη άχνη για το πασπάλισμα)

800 γρ Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 κουτ. σούπας Κανέλα σε σκόνη

1⁄2 κουτ. γλ. Γαρύφαλλο σε σκόνη

450 γρ Χυμό Πορτοκαλιού

Ξύσμα από 1-2 πορτοκάλια

1⁄2 κουτ. γλ. Μαγειρική Σόδα

200 γρ Μαύρες Σταφίδες

1 τσιμπιά Αλάτι (ή 2 κάψουλες βανιλλίνης ή ξηρούς καρπούς)

Πώς φτιάχνουμε τη Φανουρόπιτα

Σε μπολ προσθέτουμε το σπορέλαιο και τη ζάχαρη, ανακατεύουμε με αυγοδάρτη. Προσθέτουμε το αλάτι (ή 2 βανιλίνες ή ξηρούς καρπούς), το γαρύφαλλο, την κανέλα και το ξύσμα πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε. Σε μεγάλο ποτήρι ανακατεύουμε το χυμό πορτοκαλιού με τη σόδα και το ρίχνουμε στο μείγμα. Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε τις σταφίδες με 2 κ.σ. αλεύρι. Προσθέτουμε σταδιακά το υπόλοιπο αλεύρι στο μείγμα, ανακατεύοντας συνεχώς. Ρίχνουμε τις σταφίδες και ανακατεύουμε απαλά με σπάτουλα. Λαδώνουμε και αλευρώνουμε στρογγυλό ταψί 30 εκ. Ρίχνουμε μέσα το μείγμα και το απλώνουμε ομοιόμορφα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160°C (αέρα) ή 170°C (αντιστάσεις) για 45–50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει καλά, ξεφορμάρουμε και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.

