Φανουρόπιτα: Η παράδοση πίσω από τη συνταγή - Τι θέλουμε να μας φανερώσει;

Φανουρόπιτα, η παράδοση και η συνταγή πίσω από το γλυκό που φτιάχνουμε του Αγίου Φανουρίου για να μας φανερώσει όσα επιθυμούμε.

Έχασες ένα δαχτυλίδι, τα κλειδιά σου ή οποιοδήποτε αντικείμενο συναισθηματικής αξίας; Αν ρωτήσεις τη μαμά σου τι να κάνεις, πέρα από το να σου πει να ψάξεις καλύτερα, το πιθανότερο είναι να σε προτρέψει να τάξεις και μία πίτα στον Άγιο Φανούριο. Θα το βρεις; Κάποια στιγμή, ναι. Θα σου το έχει φέρει ο Άγιος για να του φτιάξεις την πίτα του; Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, αφού αυτό έχει να κάνει με την πίστη του καθενός.

Η ουσία είναι ότι το έθιμο της φανουρόπιτας στην Ελλάδα καλά κρατεί και αξίζει να γνωρίζεις τι είναι αυτή η πίτα, πώς συνδέεται με τον Άγιο Φανούριο και γιατί τη φτιάχνουμε κάθε χρόνο ανήμερα της γιορτής του. Και βέβαια, πρέπει να ξέρεις και πώς να τη φτιάχνεις, μιας και εδώ υπάρχει μια διχογνωμία σχετικά με τον ακριβή αριθμό υλικών που πρέπει να περιλαμβάνει η αυθεντική φανουρόπιτα.

Το έθιμο της φανουρόπιτας

Η φανουρόπιτα είναι μια γλυκιά πίτα που φτιάχνεται κάθε χρόνο παραδοσιακά στις 27 Αυγούστου, στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Μάλιστα, σε κάποιες εκκλησίες την παραμονή της γιορτής και ανήμερα, οι πιστοί πηγαίνουν πίτες για να τις ευλογήσουν και μετά να τις μοιράσουν στους παρευρισκόμενους.

Βέβαια, δεν είναι λίγοι και εκείνοι που τη φτιάχνουν και σε άλλες στιγμές μέσα στον χρόνο, πιστεύοντας ότι αν τάξουν μία πίτα στον Άγιο θα τους φανερώσει χαμένα αντικείμενα. Πώς όμως γεννήθηκε αυτή η σύνδεση μεταξύ του Αγίου και της δύναμης να φανερώνει ό,τι έχει χαθεί;

Όλα ξεκινούν από το ίδιο το όνομά του - ο Φανούριος φανερώνει. Σύμφωνα με τις τοπικές δοξασίες, πέρα από χαμένα αντικείμενα, ο Άγιος Φανούριος μπορεί να φανερώσει όσους λένε ψέματα, να φέρει ευτυχία, καλοτυχία, ακόμη και να φανερώσει στις νεαρές κοπέλες αυτόν που θα παντρευτούν.

Με πόσα υλικά φτιάχνεται η αυθεντική φανουρόπιτα

Η συνταγή της φανουρόπιτας αφορά ένα νηστίσιμο κέικ που φτιάχνεται με ελαιόλαδο, ζάχαρη, αλεύρι, πορτοκάλι, μπαχαρικά και συχνά προστίθενται σταφίδες και ξηροί καρποί. Βέβαια, υπάρχει μια διαφωνία για τον ακριβή αριθμό των υλικών που πρέπει να έχει, αφού άλλοι τη φτιάχνουν με 7 υλικά και άλλοι με 9.

Αυτοί οι αριθμοί όμως, δεν είναι καθόλου τυχαίοι, καθώς τα επτά υλικά συμβολίζουν τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας (βάπτισμα, γάμος, θεία ευχαριστία, χρίσμα, ιεροσύνη, εξομολόγηση, ευχέλαιο), αλλά και τις επτά ημέρες της Δημιουργίας, ενώ τα εννέα υλικά συμβολίζουν τα τάγματα των αγγέλων. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των υλικών για τη φανουρόπιτα θα πρέπει να είναι μονός.

Πηγή: cookout.skai.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi