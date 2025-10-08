Φάμελλος: Μπαράζ συναντήσεων με βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα - Μίλησε και με Ζαμπάρα

Μπαράζ συναντήσεων με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή ο Σωκράτης Φάμελλος, ενώ μίλησε και με το βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτο Ζαμπάρα.

Το γεγονός, άλλωστε, ότι από τις πρώτες στιγμές της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα δεν έλειψαν οι δηλώσεις βουλευτών που τοποθετήθηκαν ανοιχτά υπέρ του ενδεχόμενου να ακολουθήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, έχει θορυβήσει σοβαρά την Κουμουνδούρου, παρότι συνομιλητές του κ. Τσίπρα περιγράφουν πως εκείνος θα απευθυνθεί στην κοινωνία μόνος του

Παρόλα αυτά, οι διαδοχικές επαφές του κ. Φάμελλου ξεκίνησαν από βουλευτές με γνωστή την σχέση τους με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως οι Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Πόπη Τσαπανιδου, Μίλτος Ζαμπάρας και Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και άτομα του απόλυτου πυρήνα του πρώην Πρωθυπουργού, όπως η Ολγα Γεροβασίλη.

Στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές ο κ. Φάμελλος φέρεται με ευγενικό και ήπιο τρόπο να εκφράστηκε αρνητικά για τις δηλώσεις των βουλευτών, χωρίς να κρύψει ότι απέφυγε την μετωπική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα, παρά τις σχετικές παραινέσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η ανταλλαγή απόψεων αφορούσε και τον στενό κύκλο των συνεργατών του Σωκράτη Φάμελλου, αφού ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αντάλλαξε απόψεις και με βουλευτές που πρόσκεινται στον ίδιο, όπως για παράδειγμα οι Διονύσης Καλαματιανός και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, δίνοντας συνέχεια στον κύκλο επαφών του με επίκεντρο την παραίτηση του Αλεξη Τσίπρα μέχρι μεθαύριο, Παρασκευή.

