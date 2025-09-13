Φαίνεται πλέον στο MyStreet το Αγρίνιο: Απάντηση στην τακτική κάποιων να «απλώνονται» το βράδυ;

Στο χάρτη των κοινοχρήστων χώρων του MyStreet βρίσκεται εδώ και μερικά 24ωρα και το Αγρίνιο, καθώς τα πρώτα στοιχεία των παραχωρήσεων είναι πλέον ορατά στην εφαρμογή που διατίθεται δωρεάν και μπορεί να εγκατασταθεί στο κινητό του πολίτη, που θα μπορεί είτε επώνυμα είτε και ανώνυμα να κάνει την καταγγελία του για καταπατήσεις στους κοινόχρηστους χώρους και για υπέρβαση του ορίου των τραπεζοκαθισμάτων.

Η πλατφόρμα όπως σχεδιάστηκε παρέχει στους πολίτες πληροφορίες για κάθεπαραχώρηση κοινόχρηστου χώρου όπως το εμβαδόν, η επωνυμία της εκάστοτε επιχείρησης και άλλα. Οι δήμοι έχουν πρόσβαση στο Ενιαίο Μητρώο Κοινόχρηστων Χώρων, όπου κάθε καταγγελία καταχωρείται και κατηγοριοποιείται βάσει του πλήθους καταγγελιών ανά σημείο, της σοβαρότητας της παράβασης, της πληρότητας των στοιχείων και αν είναι επώνυμη ή ανώνυμη η καταγγελία. Οι έλεγχοι σε περίπτωση που διαπιστώνεται κάποια παράβαση ή αυθαιρεσία, θα γίνονται από την Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου.

Το Αγρίνιο το τελευταίο ένα με ενάμισι χρόνο περίπου έχει γίνει από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής να υπάρξει ένα «συμμάζεμα» της κατάστασης, με επικαιροποίηση του κανονισμού για τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και με αρκετούς ελέγχους που σε κάποιες περιπτώσεις έφεραν και το ξήλωμα τραπεζοκαθισμάτων.

Ωστόσο αυτό εύκολα παρατηρεί κανείς σε κάποια πολυσύχναστα σημεία της πόλης είναι κάποιοι επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνοντας προφανώς πολύ μεγαλύτερο χώρο από αυτόν που δικαιούνται κατά τις βραδινές ώρες, δηλαδή μετά τη λήξη του ωραρίου της Δημοτικής Αστυνομίας, προφανώς για να αποφύγουν τους ελέγχους και τη βεβαίωση παράβασης. Αυτό ιδίως την περίοδο του καλοκαιριού ή τέλος πάντως για όσο διάστημα ο καιρός είναι καλός έγινε πάγια τακτική ορισμένων «εξυπνάκηδων»…. Και εδώ είναι ίσως που έρχεται να «κουμπώσει» η δυνατότητα που δίνει το MyStreet οι πολίτες να καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά.

Το επόμενο διάστημα πάντως θα φανεί τι απήχηση θα έχει το mystreet στους πολίτες και πόσο αποδοτικό θα είναι για τον τελικό σκοπό που είναι η ευταξία στους κοινόχρηστους χώρους. Πάντως σε ότι αφορά το Αγρίνιο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ακόμη (12/9) δεν έχουν «φορτωθεί» στο σύστημα τα στοιχεία για όλες τις παραχωρήσεις. Ενώ σε επίπεδο Αιτωλοακαρνανίας μέχρι στιγμής στο χάρτη του mystreet εμφανίζονται στοιχεία εκτός από το Αγρίνιο και για το Δήμο Μεσολογγίου, αλλά όχι ακόμη τουλάχιστον για τους υπόλοιπουςΔήμους της Αιτωλοακαρνανίας.

Εφημερίδα «Συνείδηση»