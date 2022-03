Φ. Ζαΐμης: Στην τελική ευθεία η διαδικασία για την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού στα Σώματα Ασφαλείας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο διαγωνισμός που προωθεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος μέσω του διακρατικού προγράμματος INTERREG ώστε να γίνει προμήθεια μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΣΑ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας ‘Ερευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης δήλωσε:

«Η ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας με νέες τεχνολογίες για τις επιχειρησιακές τους ανάγκες και η δημιουργία επιχειρησιακού κόμβου Πολιτικής Προστασίας στο χώρο του Αεροδρομίου Επιταλίου στην Π.Ε. Ηλεία, είναι ορισμένες από τις δράσεις που προβλέπονται μεταξύ άλλων στο ευρωπαϊκό έργο AETHER (Alliance for the EffectiveTransnationalHandling of EnvironmentalResources), το οποίο χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα INTERREG 2014-2020.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια στην εξασφάλιση μιας καλύτερης και παραγωγικότερης συνεργασίας, με τελικό αποδέκτη την ασφάλεια του πολίτη.

Σύντομα θα ενισχυθούν με τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό τα Σώματα Ασφαλείας».

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις που θα καλύπτονται μέσω του παραπάνω εξοπλισμού: επιτήρηση οδικού δικτύου – κυκλοφορία οχημάτων, έρευνες αγνοουμένων ατόμων, δίωξη λαθρεμπορίου, διαπίστωση περιβαλλοντικών και αστικών παραβάσεων, πρόληψη εγκληματικότητας, δασοπυρόσβεση, δασοεπιτήρηση, πρόληψη πυρκαγιών, επιτήρηση θαλάσσιου πεδίου και φυσικές καταστροφές.

