Φ. Ζαΐμης: «Ο εκσυγχρονισμός και η καινοτομία το αναπτυξιακό σχέδιο της ΠΔΕ» – Κρίσιμα συμπεράσματα στην ημερίδα για τη 4η Βιομηχανική Επανάσταση

Οδεύοντας προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και με ορατές τις προκλήσεις για τη χώρα μας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία και την έρευνα μέσα από δράσεις, προγράμματα και έργα. Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε διαδικτυακή ημερίδα σε συνεργασία με το Europe Direct Πάτρας, με το επίκαιρο θέμα η Επιχειρηματικότητα προς την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Συμμετείχαν φορείς, επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αντάλλαξαν εμπειρίες για καλές πρακτικές και κατέληξαν σε χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, τα θετικά αποτελέσματα που θα επιφέρει στην οικονομία και τις προοπτικές που επιφέρει η πράσινη και ψηφιακή εποχή.

Την εκδήλωση διοργάνωσε και συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής & μέλος της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας της CPMR Φωκίων Ζαΐμης την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει μια από τις αρχαιότερες βιομηχανικές περιοχές και τις παλιότερες βιομηχανίες της χώρας. Σήμερα έχουμε μια οργανωμένη βιομηχανική περιοχή στη ΒΙΠΕ Πατρών με αξιόλογες, σοβαρές επιχειρήσεις και συνεργαζόμαστε με αυτές προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε την περιοχή και να προσελκύσουμε νέες μεταποιητικές μονάδες. Θεωρώ μια πολύ σημαντική επιτυχία το γεγονός ότι καταφέραμε να «σπάσουμε» τον ενεργειακό αποκλεισμό που υπήρχε στην Περιφέρεια και να ενταχθεί ο αγωγός του φυσικού αερίου στο δεκαετές σχέδιο του ΔΕΣΦΑ. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στα Ευρωπαϊκά δρώμενα και έχουμε μια τακτική επικοινωνία για τη συμμετοχή της σε αναπτυξιακά έργα. Παράλληλα προχωράμε σε ενέργειες έτσι ώστε η ΠΔΕ να είναι μπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις για το καλό του τόπου μας και της

επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της επερχόμενης τέταρτης βιομηχανικής

επανάστασης (industry 4.0). Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόταση του rebrain western greece της Περιφερειας για τον κόμβο ψηφιακής καινοτομίας», τόνισε κατά την έναρξη των εργασιών ο κ. Ζαΐμης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης κατά την ομιλία του ΄δειξε ενδιαφέρον για την πρόταση για τον κόμβο ψηφιακής καινοτομίας της ΠΔΕ που αποτελείται από 14 φορείς και τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου και της επιδιωκόμενης εθνικής στήριξης με 50% που θα αφορά όλους τους ελληνικούς κόμβους που θα επιλεγούν τελικά από την Ε.Ε.

«Δεν φθάνει μόνο ο τουρισμός και οι υπηρεσίες αλλά για την ανάπτυξη της χώρας πρέπει να μεταβούμε στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Για την επετεύχθη αυτός ο στόχος θα κατατεθούν αρκετά προγράμματα μέσω του νέου ΕΣΠΑ. Εάν εκσυγχρονίσουμε όλες τις σύγχρονες βιομηχανίες μέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών και να γίνουμε υπολογίσιμη δύναμη στην Ευρώπη», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Κώστας Μίχαλος τόνισε: «Ενα από τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα ήταν η αποβιομηχάνιση της χώρας. Απαιτείται η μετάβαση της οικονομίας μας σ’ ένα νέο υγιέστερο, παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, θα ενσωματώνει την τεχνολογία με την καινοτομία και θα έχει έναν εξωστρεφή προσανατολισμό. Ο τομέας της βιομηχανίας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά σ΄ αυτή την προσπάθεια».

Παράλληλα, ο κ. Μίχαλος τόνισε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα και ταχύτερα βήματα αλλάζοντας το μείγμα της αναπτυξιακής πολιτικής: “Για το σκοπό αυτό απαιτούνται πόροι, σχέδιο και ισχυρή βούληση. Τα κονδύλια που θα λάβει η χώρα μέσω του Ταμείου ανάκαμψης αλλά και του νέου ΕΣΠΑ μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην αύξηση του μεριδίου της Βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας υποστηρίζοντας τον στόχο της επιχειρηματικής μεγέθυνσης, παρέχοντας κίνητρα αλλά και ενισχύσεις για τη συγχώνευση μικρών επιχειρηματικών μονάδων έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες, μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες θα καταφέρουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν την εξωστρέφεια. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι μεταρρυθμίσεις τόσο στην αγορά εργασίας, στη φορολογία, στην κοινωνική ασφάλιση, στη δημόσια διοίκηση, στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης καθώς επίσης στην εκπαίδευση και στο σύστημα Υγείας”.

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα & την Ευρώπη, πρ. Επίτροπος Ε.Ε., πρ. υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε: «Σ’ αυτή τη νέα εποχή η έξυπνη Περιφέρεια έχει σημασία να οργανώσει τις δυνάμεις της και το ανθρώπινο δυναμικό της και να δει τον κόσμο. Δηλαδή να μη δει μόνο τη γειτονιά της, τα δικά της σύνορα αλλά να αντιμετωπίσει όλο τον πλανήτη σαν μια δική της αγορά. Η ιστορία των έξυπνη πόλη είναι μια πραγματικότητα στην Ευρώπη και έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την κλιματική αλλαγή και τις κοινωνικές αλλαγές ώστε να μη μείνει κανένας πίσω».

Σημαντικές ήταν και οι ομιλίες εργοδοτικών και επιχειρηματικών φορέων από Γερμανία, Ε.Ε., Βρυξέλες, Βουλγαρία, Ρουμανία και Γεωργία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης: Γεώργιος Χρυσολούρης, Καθηγητής, Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (Γ. Χρυσολούρης, Σ. Μακρής, Π. Σταυρόπουλος, Δ. Μούρτζης, Κ. Αλεξόπουλος), Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Γιώργος Ξηρογιάννης, Αν. Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Αθανάσιος Καλογεράς, Διευθυντής Ερευνών & Αν. Διευθυντής, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, Αντώνιος Μπαρτζώκας, Professor in Practice, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), Αν. Καθηγητής, Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Στάθης Οικονομίδης, Διευθυντής Εργοστασίου Πατρών, Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., Ευάγγελος Γκιζελής, Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος, Gizelis Robotics ABEE, Κίμων Δανιηλίδης, Γενικός Διευθυντής, Ελληνικό Κέντρο Έρευνας Μετάλλων Α.Ε. (ΕΛΚΕΜΕ), Όθων Μανής, Διευθυντής Ψηφιοποίησης Παραγωγής και Διαχείρισης Δεδομένων Εργοστάσιο ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε., Βασίλης Δικαιούλιας, Νομικός, Εταίρος-Σύμβουλος, Ksi Greece, Ambrus Consulting, Konstantinos Georgoulias, Δρ., Διευθυντής Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας (RIS) και υποθέσεων της ΕΕ, EIT Manufacturing, Konstantinos Diamantouros, Μόνιμος Εκπρόσωπος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), Virginie Fermaud, Δρ., Γραφείο Περιφερειακής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας, Γραφείο Ευρώπης (Ευρώπη-Ιαπωνία), Anastasia Yang, Διευθύντρια, Cross Horizons Business Consulting Co., Ltd. (Κίνα), Teresa Hornung, Ανώτερη Σύμβουλος, Συνομοσπονδία Γερμανικών Ενώσεων Εργοδοτών (Γερμανία), Dušan Vasiljević, Διευθυντής για την Επιχειρηματικότητα και τις Επενδύσεις, Εθνική Συμμαχία για την Οικονομική Ανάπτυξη (NALED) (Σερβία), Ionut Razvan Mocanu, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Tehnopol Γκαλάτσι (Ρουμανία) και η Ketevan Buliskeria, Διευθύντρια, Τεχνολογικό Πάρκο Μπατούμι, Οργανισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Γεωργίας, Περιφέρεια Aτζαρίας.

