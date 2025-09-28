Εύβοια: Οδύνη στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που εγκλωβίστηκε σε πόρτα πλοίου

Ράγισαν καρδιές στη Δροσιά Ευβοίας στην κηδεία του 20χρονου ναυτικού που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή, όταν εγκλωβίστηκε σε πόρτα πλοίου.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό της περιοχής για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό, που η απώλειά του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, με δάκρυα και σιωπηλή οδύνη να κυριαρχούν, καθώς κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένα τόσο νέο παιδί έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά.

Η Δροσιά και ολόκληρη η Εύβοια πενθούν για τον χαμό του 20χρονου, ενώ τα λόγια φαίνονται φτωχά μπροστά στον πόνο της οικογένειας.

Πως έγινε το δυστύχημα



Ο 20χρονος ανειδίκευτος ναυτικός έχασε τη ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα που οδηγεί στο μηχανοστάσιο.

Ο νεαρός καθαριστής μηχανής μόλις είχε πιάσει βάρδια. Λίγο πριν από τις 8 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.

Άγνωστο ακόμα πώς, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα ο άτυχος Τάσος εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο θώρακας του 20χρονου συνεθλίβη από τη βαριά πόρτα.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Δεκάδες ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: Υπήρχε επαρκής εκπαίδευση του 20χρονου για τον χειρισμό των μηχανημάτων;

“Περνάει ένα διάστημα που ο κάθε εργαζόμενος που πρέπει να εξοικειωθεί με τα μηχανήματα με τις εξόδους διαφυγής με τις υδατοστεγείς πόρτες”, είπε ο πρόεδρος ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ, Άγγελος Γαλανόπουλος.

Λειτουργούσαν οι ηχητικές και φωτεινές προειδοποιήσεις;

“Οτιδήποτε κινείται και περνάει ανάβει ένας φανός και γίνεται και ένας έντονος θόρυβος σαν ήχος για να δηλώσει ότι υπάρχει επικινδυνότητα – ανοίγει κλείνει η πόρτα”, προσθέτει ο κ. Βάλλης.

Τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας;

“Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το πώς εξοικειώνονται νέοι συνάδελφοι στα μηχανήματα”, πρόσθεσε ο κ. Γαλανόπουλος.

Κατά τη διάρκεια ταξιδιού για λόγους ασφαλείας το σύστημα κλειδώματος ελέγχεται από τη γέφυρα.

Πηγή: evima.gr