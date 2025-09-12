Ευτυχία Σκαμπαρδώνη: Γυναίκες χρησιμοποιούν περισσότερο το κινητό τους στο τιμόνι - Εντείνονται οι έλεγχοι στο Αγρίνιο

Δεν έχουν εκλείψει αρνητικές νοοτροπίες του παρελθόντος που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών, εκτίμησε η Ευτυχία Σκαμπαρδώνη, υποδιοικήτρια της Τροχαίας Αγρινίου με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Μιλώντας στο «Δυτικά FM 92,8» και τη Δήμητρα Λαοπόδη αναφέρθηκε στους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία και στη σημασία τους για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.

Εστίασε ωστόσο και στην ευθύνη των ίδιων των γονέων και κηδεμόνων σημειώνοντας οδηγούν κάνοντας χρήση του κινητού. κατά παράβαση του Νόμου. Αίσθηση προκαλεί η διαπίστωσή της ότι παραβάσεις βεβαιώνονται ως επί το πλείστον σε γυναίκες και καθόλου σπάνιο δεν είναι το φαινόμενο μία μαμά να μεταφέρει το παιδί της και να μιλάει στο κινητό το οποίο έχει γίνει «προέκταση του χεριού της»!.

Επιπλέον το θλιβερό φαινόμενο, παιδιά να κάθονται στο μπροστινό κάθισμα, χωρίς καμία προστασία, συνεχίζει να εντοπίζεται κατά τους ελέγχους.

Ακούστε ολόκληρη τη συνέντευξη της κ. Ευτυχίας Σκαμπαρδώνη στο «Δυτικά FM 92,8»: