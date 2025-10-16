Ευρυτανία - τροχαίο: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε κυνηγός - Το αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

Τραγική κατάληξη είχε η εξόρμηση στην Ευρυτανία για κυνήγι καθώς σημειώθηκε τροχαίο με αυτοκίνητο να πέφτει στο γκρεμό και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (16.10,25) στην Αγία Παρασκευή Ευρυτανίας, μετά την Αγία Τριάδα.

Αυτοκίνητο τύπου τζιπ με δύο επιβάτες που πήγαιναν για κυνήγι, βγήκε από την πορεία του και έφυγε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια.

Ο ένας εκ των δύο επιβατών, αν και τραυματισμένος κατάφερε να βγει από το τουμπαρισμένο όχημα, να ανέβει στο δρόμο και να αναζητήσει βοήθεια.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από το κοντινότερο Κλιμάκιο της Φουρνάς, και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενησίου, ενώ κλήθηκε και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ η οποία τελικά δε χρειάστηκε να επέμβει.

Λίγο μετά τις 09:30 πυροσβέστες που κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα, απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον άλλο επιβάτη ηλικίας περίπου 75 ετών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο άτυχος 75χρονος είναι κάτοικος της περιοχής και η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο βρέθηκε και ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο Καρπενησίου.

Πηγή: lamiareport.gr