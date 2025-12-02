Ευρυτανία: «Θέλει αρκετή μελέτη» ο «Εύρυτος» και έχει αντιδράσεις

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων κήρυξε και επίσημα την Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το φαινόμενο της λειψυδρίας. Η ανάγκη βεβαίως δεν είναι τόσο έκτακτη με την έννοια ότι υπάρχει ακόμα νερό στους ταμιευτήρες για να ξεδιψάσει η Αττική…

Ωστόσο πάρθηκε αυτή η απόφαση προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σχετική πρόνοια του νόμου για fast truck διαδικασίες αναφορικά με τη δημοπράτηση των μελετών και των έργων που απαιτούνται για να θωρακιστεί η Αττική από το φαινόμενο της λειψυδρίας. Το έργο του “Ευρύτου” η εκτροπή δηλαδή των παραποτάμων του Αχελώου από την Ευρυτανία στην Ευηνολίμνη, προκειμένου να καταλήξουν στην Αττική θα χρειαστεί περίπου τέσσερα χρόνια για να γίνει και όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται για έργα που «θέλουν αρκετή μελέτη»…

Όσο βέβαια ακόμα το σχέδιο είναι υπό συζήτηση και ξεκινά να δρομολογείται, στην περιοχή της Ευρυτανίας καταγράφονται όλο και περισσότερες αντιδράσεις στην εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη ποταμού προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου. Φορείς, σύλλογοι και πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία συγκέντρωσης ηλεκτρονικών υπογραφών και στις αντιδράσεις πρέπει να πούμε ότι συμμετέχουν και οι δήμοι της Ευρυτανίας.

Τώρα, σε τι βαθμό οι αντιδράσεις αποσκοπούν στην ακύρωση του σχεδίου ή στο να λειτουργήσουν ως πίεση προς την κυβέρνηση για να δοθούν αντισταθμιστικά, αυτό είναι κάτι που θα φανεί στην πορεία. Πάντως, αν κρίνουμε αντισταθμιστικά από έλαβε για παράδειγμα η Αιτωλοακαρνανία από την αξιοποίηση των νερών του Αχελώου, στην Ευρυτανία δεν θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερες προσδοκίες…

Το πολύ – πολύ ίσως να προσφερθούν κάποια λίγα χρήματα για να φτιάξουν οι δήμοι κάποια πλατεία ή κάποια παιδική χαρά….

Εφημερίδα «Συνείδηση»