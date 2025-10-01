Ευρυτανία: Στο επίκεντρο το Αγρίνιο-Καρπενήσι με την παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου

Στο επίκεντρο της συζήτησης στην Ευρυτανία βρέθηκε ο δρόμος Αγρίνιο–Καρπενήσι με την παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που έθεσαν ζητήματα ανάπτυξης στην Περιφερειακή Ενότητα.

Η παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου στην Ευρυτανία, με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στην Παλαιοκατούνα Αγράφων και Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 στο Καρπενήσι, έδωσε την ευκαιρία για έναν ευρύ διάλογο γύρω από το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την παρουσίαση έργων και πολιτικών που αφορούν άμεσα την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, τέθηκε και το ζήτημα του οδικού άξονα Αγρίνιο–Καρπενήσι, με σαφείς αναφορές από τοπικούς θεσμικούς φορείς.

Η Συντονιστική Επιτροπή Ευρυτανίας για τον δρόμο Αγρίνιο–Καρπενήσι, όπως τόνισε το μέλος της Γρηγόρης Φέρρας, είχε ήδη ζητήσει ενόψει του κυβερνητικού κλιμακίου να τεθεί το θέμα στο τραπέζι, ώστε ο σχεδιασμός να μην περιοριστεί μόνο στον άξονα Λαμία–Καρπενήσι.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, θετική εξέλιξη αποτέλεσε η αναφορά του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανού, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, σημείωσε ότι «αφού προχωρήσει ο δρόμος Λαμία–Καρπενήσι, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα και για τη σύνδεση με το Αγρίνιο».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και άλλοι θεσμικοί εκπρόσωποι:

Η βουλευτής Ευρυτανίας, Τζίνα Οικονόμου, έκανε ξεκάθαρη αναφορά στην ανάγκη να προχωρήσει και το έργο του δρόμου Αγρίνιο–Καρπενήσι.

Ο Δήμαρχος Αγράφων, Αλέξης Καρδαμπίκης, επεσήμανε τη σημασία του συγκεκριμένου οδικού άξονα για τη συνδεσιμότητα και την ανάπτυξη της περιοχής.

Επιπλέον, αρκετοί τοπικοί φορείς υπογράμμισαν ότι η βελτίωση του δρόμου είναι κρίσιμη τόσο για την ασφάλεια των μετακινήσεων όσο και για την τουριστική και οικονομική προοπτική της Ευρυτανίας.

Η δημόσια αυτή συζήτηση αποτελεί θετικό βήμα, καθώς για πρώτη φορά σε κυβερνητικό επίπεδο και με την παρουσία πλήθους στελεχών και φορέων έγινε συγκεκριμένη αναφορά στον δρόμο Αγρίνιο–Καρπενήσι. Η επιμονή των τοπικών κοινωνιών να τεθεί το ζήτημα αποδεικνύει ότι το έργο αυτό παραμένει διαχρονικό αίτημα, ζωτικής σημασίας για την ενδοπεριφερειακή σύνδεση και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να τροφοδοτήσει τη συνέχιση της συζήτησης με την κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει μελλοντικά σαφής δέσμευση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του δρόμου, παράλληλα με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που προγραμματίζονται για την Ευρυτανία.

Πηγή: dytikievritania.blogspot.com