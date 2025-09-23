Ευρυτανία: Σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το τραγούδι «Πάμε για τη Χελιδόνα»

Σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση παρουσιάστηκε το τραγούδι «Πάμε για τη Χελιδόνα», τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 03:45, μια δημιουργία που διασκεύασαν και επιμελήθηκαν οι νεαροί Κυκλαδίτες Τηνομερίτες.

Το τραγούδι, που συνοδεύεται από στίχους με έντονη εικόνα και λυρική απλότητα, αφιερώθηκε στο κοινό από τους ίδιους τους δημιουργούς:

«Πάμε για τη Χελιδόνα

Στο κεφάλι μου κορώνα

Στο κεφάλι μου κορώνα

Θα ’χω εγώ τη Χελιδόνα»



Δείτε το βίντεο: