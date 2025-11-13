Ευρυτανία: Ο τελευταίος μυλωνάς των Αγράφων – Μεγάλωσε ξυπόλητος

Η συγκλονιστική ιστορία του 93χρονου παππού Βασίλη από τα Βραγγιανά Ευρυτανίας, του τελευταίου μυλωνά στα Άγραφα.

Στα επιβλητικά βουνά των Αγράφων, στον μικρό οικισμό Κουστέσα στα Βραγγιανά Ευρυτανίας, συναντήσαμε τον 93χρονο παππού Βασίλη – τον τελευταίο μυλωνά του χωριού.

Μέσα από τις συγκλονιστικές του αφηγήσεις, ζωντανεύουν τα δύσκολα χρόνια της φτώχειας, του Εμφυλίου, αλλά και η αγάπη για τον τόπο, τη δουλειά και τους ανθρώπους.

Μια σπάνια μαρτυρία ζωής από έναν άνθρωπο που έζησε τον τόπο του σε όλες του τις εποχές.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: