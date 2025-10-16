Ευρυτανία: Ο πρώην αυτοδιοικητικός Κώστας Καρβέλης ο νεκρός του τραγικού τροχαίου

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ευρυτανία με νεκρό σε τροχαίο δυστύχημα τον 75χρονο πρώην αυτοδιοικητικό, Κώστα Καρβέλη, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του, πέφτοντας σε γκρεμό δεκάδων μέτρων.

Τo τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (16/10), κοντά στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Κτημενίων, όπου ο Κώστας Καρβέλης, κάτοικος Καρπενησίου, πρώην αυτοδιοικητικός και ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία, έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα στο οποίο ο 77χρονος επέβαινε μαζί με έναν ακόμη άνδρα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια κυνηγιού, εξετράπη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε σε χαράδρα βάθους πολλών δεκάδων μέτρων. Πιθανόν ο λόγος για το δυστύχημα, ήταν η πυκνή ομίχλη που κάλυπτε την περιοχή.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της 7ης ΕΜΑΚ –συνολικά 10 πυροσβέστες-, με τη συνδρομή της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, σε ιδιαίτερα δύσβατο έδαφος, λόγω του έντονου ανάγλυφου. Μετά από δύσκολη επιχείρηση, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το όχημα και να απεγκλωβίσουν τον άτυχο άνδρα, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του.

“Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένος από ΕΙΧ όχημα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του E.K.A.B., σε δυσπρόσιτη περιοχή του δήμου Καρπενησίου. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα", αναφέρει σε ενημέρωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η τραγική είδηση έχει σκορπίσει θλίψη στο Καρπενήσι και στην Αγία Τριάδα, απ' όπου καταγόταν ο 77χρονος. Ο Κώστας Καρβέλης υπήρξε πολιτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για πολλές δεκαετίες, με έντονη παρουσία στα πολιτικά δρώμενα του τόπου. Οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το δεύτερο άτομο στο όχημα είναι εκτός κινδύνου.

