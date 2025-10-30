Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Δυτική Ελλάδα

Ευρυτανία: Η νύφη στο μουλάρι – Ιστορίες ζωής από τους τελευταίους των Αγράφων

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Απίστευτες ιστορίες από την παδική ηλικία της 95χρονης κ. Βασιλικής, από τα Άγραφα Ευρυτανίας στις εποχές της Κατοχής.

Ένα ταξίδι μνήμης στα ιστορικά Άγραφα. Η γιαγιά Βασιλική, 95 ετών, θυμάται τα παιδικά χρόνια στα χωράφια και στον νερόμυλο, τη ζωή με τη γάστρα, τον τραχανά και τη «μπομπότα», τα έθιμα του γάμου και τα παλιά τραγούδια, αλλά και τις δύσκολες εποχές της Κατοχής και του Εμφυλίου. Μια τρυφερή εξομολόγηση για τον μεγαλύτερο πλούτο της ζωής: την αγάπη και τον τόπο

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life:

