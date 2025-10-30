Ευρυτανία: Η νύφη στο μουλάρι – Ιστορίες ζωής από τους τελευταίους των Αγράφων

Απίστευτες ιστορίες από την παδική ηλικία της 95χρονης κ. Βασιλικής, από τα Άγραφα Ευρυτανίας στις εποχές της Κατοχής.

Ένα ταξίδι μνήμης στα ιστορικά Άγραφα. Η γιαγιά Βασιλική, 95 ετών, θυμάται τα παιδικά χρόνια στα χωράφια και στον νερόμυλο, τη ζωή με τη γάστρα, τον τραχανά και τη «μπομπότα», τα έθιμα του γάμου και τα παλιά τραγούδια, αλλά και τις δύσκολες εποχές της Κατοχής και του Εμφυλίου. Μια τρυφερή εξομολόγηση για τον μεγαλύτερο πλούτο της ζωής: την αγάπη και τον τόπο

