Ευρυτανία: Η μάνα των Αγράφων με τα 10 παιδιά - Συγκλονιστική ιστορία ζωής

Συγκλονίζει η ιστορία της κυρίας Μαρίας, μίας πολύτεκνης μάνας στα Άγραφα Ευρυτανίας με 10 παιδιά, που αφιέρωσε 50 χρόνια σε έναν αδιάκοπο αγώνα ζωής, γεμάτο θυσίες και δύναμη ψυχής.

Στα αγέρωχα βουνά των Αγράφων, οι άνθρωποι του Greek Village Life συνάντησαν την κυρία Μαρία, μια πολύτεκνη μάνα που μεγάλωσε 10 παιδιά μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με πίστη, αντοχή και αγάπη.

Ανάμεσα στη φτώχεια, την έλλειψη νερού και τις δυσκολίες της ζωής στην εξοχή, η ιστορία της αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης και αυταπάρνησης. Ένα συγκλονιστικό ταξίδι στις παραδόσεις, την οικογένεια και την ψυχή της ελληνικής υπαίθρου.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: