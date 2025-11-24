Ευρυτανία: Η Λετονή τραγουδίστρια Diana Černe λέει «Όχι» στην εκτροπή των ποταμών με το νέο τραγούδι «Mountain River»

Με το νέο τραγούδι «Mountain River», η Λετονή τραγουδίστρια Diana Černe λέει «Όχι» στο έργο «Εύρυτος», που προβλέπει την εκτροπή των ποταμών της Ευρυτανίας, Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη.

Η Diana Cerne είναι τραγουδίστρια από τη Λετονία με διαδρομή σε διεθνείς συνεργασίες. Χαρακτηρίζεται από ήχο που κινείται ανάμεσα στη folk και στη σύγχρονη ποπ, με έμφαση στην εικόνα και στη φυσική τοπογραφία.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε το έργο «Εύρυτος», που προβλέπει την εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον ταμιευτήρα του Ευήνου, με στόχο να ενισχυθεί η υδροδότηση της Αττικής. Όπως αναφέρει η Λετονή τραγουδίστρια, «νερό της Ευρυτανίας και των ποταμών της πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει ανέγγιχτο από οικονομικά συμφέροντα και να χρησιμοποιείται μόνο ως ιαματικό νερό, όχι ως νερό για το ξέπλυμα της τουαλέτας στην Αθήνα».

Σε σχετική ανάρτηση αναφέρεται:

Λέω «Όχι» στην εκτροπή των ποταμών Ευρυτανίας με το νέο μου τραγούδι «Mountain River», του οποίου το μουσικό βίντεο γυρίστηκε στις Κορυσχάδες Καρπενησίου, Ευρυτανίας.

Υπέγραψα την αίτηση – λέει η Λετονή τραγουδίστρια Diāna Černe.

Ακούστε το νέο μου τραγούδι «Mountain River», του οποίου το μουσικό βίντεο γυρίστηκε στην όμορφη και παρθενικό δάσος στην Ευρυτανία, και υπογράψτε την αίτηση γιατί μόνο τα αγνά ορεινά ποτάμια είναι πραγματικά θεραπευτικά και προάγουν τη ζωή στη φύση και το περιβάλλον μας. Τώρα πρέπει όλοι μαζί να πούμε «Όχι» για να μπορέσει η φύση να συνεχίσει το θεραπευτικό της έργο σε αυτή τη γη.

Το νερό των ποταμών της Ευρυτανίας είναι τόσο καθαρό και θεραπευτικό που όταν το ήπια για πρώτη φορά, ένιωσα αμέσως κάθε κύτταρο στο σώμα μου να γεμίζει με αγνή ζωή! Ήταν μια πραγματικά ασυνήθιστη αίσθηση που ένιωσα όταν ήπια αυτό το ιερό νερό. Αυτό το νερό και η φυσική περιοχή είναι απίστευτα θεραπευτικά τόσο για το σώμα όσο και για την ψυχή. Το νερό της Ευρυτανίας και των ποταμών της πρέπει οπωσδήποτε να παραμείνει ανέγγιχτο από οικονομικά συμφέροντα και να χρησιμοποιείται μόνο ως ιαματικό νερό, όχι ως νερό για το ξέπλυμα της τουαλέτας στην Αθήνα.

Τα ποτάμια της Ευρυτανίας είναι ένας πραγματικός θησαυρός της φύσης, όπως τα διαμάντια της φύσης. Δεν ξεπλένουμε την τουαλέτα με διαμάντια! Και αν η ανθρωπότητα το κάνει, δεν γνωρίζει την πραγματική αξία αυτών των διαμαντιών και, λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης και κατανόησης, απλώς κάνει κακή χρήση αυτών των φυσικών θησαυρών, κάτι που θα οδηγήσει σε διάφορες ασθένειες και στην εξαφάνιση της ίδιας της ανθρωπότητας.

Τα περισσότερα ποτάμια του κόσμου έχουν ήδη μολυνθεί ακριβώς λόγω της άγνοιας και της απληστίας της ανθρωπότητας. Υπάρχουν σίγουρα πιο λογικές εναλλακτικές λύσεις όπου θα μπορούσε κανείς να προμηθευτεί νερό βρύσης για την πολύ λιγότερο παρθένα περιοχή της Αθήνας.

«Έχω ταξιδέψει εκτενώς σε όλο τον κόσμο, αλλά μόνο στην Ευρυτανία έχω ανακαλύψει τόσο καθαρό και θεραπευτικό νερό», λέει η εξαιρετικά πνευματικά φιλόσοφος και φυσιολάτρης τραγουδίστρια Ντιάνα Τσέρνε από τη Λετονία, η οποία θεράπευσε τον εαυτό της με κρυστάλλινο νερό από τις πηγές της Ευρυτανίας κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο Καρπενήσι, ενώ γύριζε τα μουσικά της βίντεο εκεί το καλοκαίρι του 2025.

«Η Ευρυτανία είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή ακριβώς λόγω των ποταμών της, τα οποία ερωτεύτηκα. Είναι δύσκολο να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσω την αγάπη μου για τη φύση στην Ευρυτανία — τη νιώθω σε πολύ βαθύ ψυχικό επίπεδο από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Ευρυτανία».

Το τραγούδι σε βιντεοκλίπ της Diana Cerne „Mountain River“ – YouTube.

Ψηφίζουμε όλοι κατά: https://c.org/2PWtxcY6Bc