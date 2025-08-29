Ευρυτανία: Η γιαγιά Σταυρούλα αφηγείται τη ζωή στην εποχή της φτώχειας και του πολέμου

Η γιαγιά Σταυρούλα από την Ιτέα Ευρυτανίας μοιράζεται τις αναμνήσεις της από τα δύσκολα χρόνια της φτώχειας και του πολέμου, ζωντανεύοντας την ιστορία μιας ολόκληρης εποχής.

Στην ορεινή Ευρυτανία, στο χωριό Ιτέα, οι άνθρωποι του Greek Village Life συνάντησαν τη γιαγιά Σταυρούλα, 95 ετών.

Διηγήθηκε συγκλονιστικές ιστορίες από τη ζωή της: τα δύσκολα παιδικά χρόνια χωρίς μητέρα, τη φτώχεια, τον αγώνα για επιβίωση, τον γάμο και την οικογένεια, αλλά και τις μνήμες από τον πόλεμο και τον εμφύλιο.

Μια αυθεντική μαρτυρία ζωής από τα βουνά της Ελλάδας που μας ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: