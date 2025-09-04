Ευρυτανία: Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Ευρυτανία με φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι, ενώ εναέρια μέσα δίνουν σκληρή μάχη με τις φλόγες στο σημείο.

Αναλυτικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6:30’ το απόγευμα της Πέμπτης (4/9/25), σε δασική έκταση στο Κερασοχώρι Ευρυτανίας.

Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο και είναι πιθανό να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε την περιοχή το προηγούμενο βράδυ.

Στο σημείο έχουν κληθεί πέντε υδροφόρα οχήματα, με μία ομάδα ΕΜΟΔΕ.

Παροχή βοήθειας από τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας γι αστοχευμένες ρίψεις στο δύσβατο της περιοχής.

